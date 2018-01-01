Маск запустить свою Tesla у космос

Мільярдер запускає у космос свою машину

Ракета Falcon Heavy стартує у вівторок, 6 лютого, з космодрому космічного центру імені Кеннеді у Флориді (США) з вантажем у вигляді капсули, напруженою автомобілем Tesla. Про це повідомив засновник Space X і Tesla Ілон Маск на сторінці у соцмережі Twitter. У капсулі знаходиться особистий автомобіль Маска - Tesla Roadster червоного кольору.За



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Мільярдер запускає у космос свою машину

Ракета Falcon Heavy стартує у вівторок, 6 лютого, з космодрому космічного центру імені Кеннеді у Флориді (США) з вантажем у вигляді капсули, напруженою автомобілем Tesla.

Про це повідомив засновник Space X і Tesla Ілон Маск на сторінці у соцмережі Twitter.

У капсулі знаходиться особистий автомобіль Маска - Tesla Roadster червоного кольору.

За кермом машини сидітиме манекен, одягнений у скафандр SpaceX - його компанія поки офіційно не представляла, але демонструвала на фото. З машини лунатиме пісня «Space Oddity» Девіда Боуї.

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Згідно з планом, Falcon Heavy злетить зі стартового майданчика LC-39A, того самого, з якої до Місяця відправився «Аполлон-11» з Нілом Армстронгом, Баззом Олдріном і Майклом Коллінзом.

Також була опублікована анімація польоту Falcon Heavy.