Маск запустить свою Tesla у космос
- Сьогодні, 20:05
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Мільярдер запускає у космос свою машину
Ракета Falcon Heavy стартує у вівторок, 6 лютого, з космодрому космічного центру імені Кеннеді у Флориді (США) з вантажем у вигляді капсули, напруженою автомобілем Tesla.
Про це повідомив засновник Space X і Tesla Ілон Маск на сторінці у соцмережі Twitter.
У капсулі знаходиться особистий автомобіль Маска - Tesla Roadster червоного кольору.
За кермом машини сидітиме манекен, одягнений у скафандр SpaceX - його компанія поки офіційно не представляла, але демонструвала на фото. З машини лунатиме пісня «Space Oddity» Девіда Боуї.
Згідно з планом, Falcon Heavy злетить зі стартового майданчика LC-39A, того самого, з якої до Місяця відправився «Аполлон-11» з Нілом Армстронгом, Баззом Олдріном і Майклом Коллінзом.
Також була опублікована анімація польоту Falcon Heavy.