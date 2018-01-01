  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Маск запустить свою Tesla у космос

    Мільярдер запускає у космос свою машину
    Ракета Falcon Heavy стартує у вівторок, 6 лютого, з космодрому космічного центру імені Кеннеді у Флориді (США) з вантажем у вигляді капсули, напруженою автомобілем Tesla. Про це повідомив засновник Space X і Tesla Ілон Маск на сторінці у соцмережі Twitter. У капсулі знаходиться особистий автомобіль Маска - Tesla Roadster червоного кольору.За
    • Сьогодні, 20:05
    • Розсилка

    Мільярдер запускає у космос свою машину

    Ракета Falcon Heavy стартує у вівторок, 6 лютого, з космодрому космічного центру імені Кеннеді у Флориді (США) з вантажем у вигляді капсули, напруженою автомобілем Tesla.

    Про це повідомив засновник Space X і Tesla Ілон Маск на сторінці у соцмережі Twitter.

    У капсулі знаходиться особистий автомобіль Маска - Tesla Roadster червоного кольору.
    За кермом машини сидітиме манекен, одягнений у скафандр SpaceX - його компанія поки офіційно не представляла, але демонструвала на фото. З машини лунатиме пісня «Space Oddity» Девіда Боуї.

    45909
    45909

    Згідно з планом, Falcon Heavy злетить зі стартового майданчика LC-39A, того самого, з якої до Місяця відправився «Аполлон-11» з Нілом Армстронгом, Баззом Олдріном і Майклом Коллінзом. 

    Також була опублікована анімація польоту Falcon Heavy.

    США машини космос автомобіль Tesla Ілон Маск Twitter SpaceX
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ