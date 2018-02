Компанія SpaceX перенесла запуск ракети Falcon Heavy через сильний вітер

Вітер у верхніх шарах атмосфери зараз на 20% сильніший допустимої межі

Компанія SpaceX перенесла запуск ракети Falcon Heavy, який раніше був запланований на 20:30 за київським часом з космодрому NASA в Космічному центрі Кеннеді у Флориді в США, на 2 години 15 хвилин.

Як повідомив Ілон Маск в Twitter, запуск перенесено через сильний вітер.

«Вітер у верхніх шарах атмосфери зараз на 20% сильніший допустимої межі. Чекаємо протягом години з тим, щоб вітер стих», - зазначив він.

Upper atmosphere winds currently 20% above max allowable load. Holding for an hour to allow winds to diminish. #FalconHeavy