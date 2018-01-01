Компанія SpaceX перенесла запуск ракети Falcon Heavy через сильний вітер

Вітер у верхніх шарах атмосфери зараз на 20% сильніший допустимої межі

Компанія SpaceX перенесла запуск ракети Falcon Heavy, який раніше був запланований на 20:30 за київським часом з космодрому NASA в Космічному центрі Кеннеді у Флориді в США, на 2 години 15 хвилин. Як повідомив Ілон Маск в Twitter, запуск перенесено через сильний вітер. «Вітер у верхніх шарах атмосфери зараз на 20% сильніший допустимої



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Ракета Falcon Heavy, архівне фото

Вітер у верхніх шарах атмосфери зараз на 20% сильніший допустимої межі

Компанія SpaceX перенесла запуск ракети Falcon Heavy, який раніше був запланований на 20:30 за київським часом з космодрому NASA в Космічному центрі Кеннеді у Флориді в США, на 2 години 15 хвилин.

Як повідомив Ілон Маск в Twitter, запуск перенесено через сильний вітер.

«Вітер у верхніх шарах атмосфери зараз на 20% сильніший допустимої межі. Чекаємо протягом години з тим, щоб вітер стих», - зазначив він.

Upper atmosphere winds currently 20% above max allowable load. Holding for an hour to allow winds to diminish. #FalconHeavy — Elon Musk (@elonmusk) 6 лютого 2018 р.

SpaceX в Twitter повідомила, що на даний момент пуск переноситься на 2 години 15 хвилин. Але час може бути змінено, якщо вітер не вщухне.

Continue to monitor the upper level wind shear. New T-0 is 3:45 p.m. EST, 20:45 UTC. — SpaceX (@SpaceX) 6 лютого 2018 р.

Нагадаємо, ракета Falcon Heavy стартує у вівторок, 6 лютого, з космодрому космічного центру імені Кеннеді у Флориді (США) з вантажем у вигляді капсули, навантеженим автомобілем Tesla.