Компанія SpaceX перенесла запуск ракети Falcon Heavy через сильний вітер
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Вітер у верхніх шарах атмосфери зараз на 20% сильніший допустимої межі
Компанія SpaceX перенесла запуск ракети Falcon Heavy, який раніше був запланований на 20:30 за київським часом з космодрому NASA в Космічному центрі Кеннеді у Флориді в США, на 2 години 15 хвилин.
Як повідомив Ілон Маск в Twitter, запуск перенесено через сильний вітер.
«Вітер у верхніх шарах атмосфери зараз на 20% сильніший допустимої межі. Чекаємо протягом години з тим, щоб вітер стих», - зазначив він.
Upper atmosphere winds currently 20% above max allowable load. Holding for an hour to allow winds to diminish. #FalconHeavy— Elon Musk (@elonmusk) 6 лютого 2018 р.
SpaceX в Twitter повідомила, що на даний момент пуск переноситься на 2 години 15 хвилин. Але час може бути змінено, якщо вітер не вщухне.
Continue to monitor the upper level wind shear. New T-0 is 3:45 p.m. EST, 20:45 UTC.— SpaceX (@SpaceX) 6 лютого 2018 р.
Нагадаємо, ракета Falcon Heavy стартує у вівторок, 6 лютого, з космодрому космічного центру імені Кеннеді у Флориді (США) з вантажем у вигляді капсули, навантеженим автомобілем Tesla.