Перший запуск найпотужнішої в світі ракети-носія Falcon Heavy: відео

Ракета Falcon Heavy - це перша діюча ракета, яка здатна доставити людей на Місяць і Марс

Сьогодні ввечері за київським часом відбувся тестовий запуск важкої ракети-носія Falcon Heavy. Ракету створила американська компанія SpaceX, яку заснував канадсько-американський інженер Ілон Маск.

У вівторок ввечері SpaceX перенесла запуск Falcon Heavy через сильний вітер.

Запуск Falcon Heavy - це унікальна історична подія через ряд причин.

По-перше, коли ракета відірветься від землі, вона стане найпотужнішою в світі діючою ракетою-носієм. Falcon Heavy зможе виводити на низьку навколоземну орбіту 63,8 тонн корисного навантаження. Це в два рази більше, ніж може вивести на орбіту найближчий діючий конкурент - Delta IV Heavy. Наприклад, Falcon 9 виводить 22,8 тонн.

Ще для порівняння, Falcon 9 може відправити на Марс 4 т корисного навантаження тоді, як Falcon Heavy - 16,8 т.

All systems remain go for today’s test flight of Falcon Heavy. Weather is 90% favorable for today’s two-and-a-half hour launch window, which opens at 1:30 p.m. EST, or 18:30 UTC. pic.twitter.com/oYrZZQzzbo