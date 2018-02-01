Перший запуск найпотужнішої в світі ракети-носія Falcon Heavy: відео

Ракета Falcon Heavy - це перша діюча ракета, яка здатна доставити людей на Місяць і Марс

Сьогодні ввечері за київським часом відбувся тестовий запуск важкої ракети-носія Falcon Heavy. Ракету створила американська компанія SpaceX, яку заснував канадсько-американський інженер Ілон Маск. У вівторок ввечері SpaceX перенесла запуск Falcon Heavy через сильний вітер. Falcon Heavy test flight webcast is now live →



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ракета Falcon Heavy, архівне фото

Ракета Falcon Heavy - це перша діюча ракета, яка здатна доставити людей на Місяць і Марс

Сьогодні ввечері за київським часом відбувся тестовий запуск важкої ракети-носія Falcon Heavy. Ракету створила американська компанія SpaceX, яку заснував канадсько-американський інженер Ілон Маск.

У вівторок ввечері SpaceX перенесла запуск Falcon Heavy через сильний вітер.

Falcon Heavy test flight webcast is now live → https://t.co/gtC39uBC7z — SpaceX (@SpaceX) 6 лютого 2018 р.

Запуск Falcon Heavy - це унікальна історична подія через ряд причин.

По-перше, коли ракета відірветься від землі, вона стане найпотужнішою в світі діючою ракетою-носієм. Falcon Heavy зможе виводити на низьку навколоземну орбіту 63,8 тонн корисного навантаження. Це в два рази більше, ніж може вивести на орбіту найближчий діючий конкурент - Delta IV Heavy. Наприклад, Falcon 9 виводить 22,8 тонн.

Ще для порівняння, Falcon 9 може відправити на Марс 4 т корисного навантаження тоді, як Falcon Heavy - 16,8 т.

All systems remain go for today’s test flight of Falcon Heavy. Weather is 90% favorable for today’s two-and-a-half hour launch window, which opens at 1:30 p.m. EST, or 18:30 UTC. pic.twitter.com/oYrZZQzzbo — SpaceX (@SpaceX) 6 лютого 2018 р.

По-друге, вартість запуску вантажів на орбіту істотно падає. Вартість виведення вантажу Falcon Heavy в три рази дешевше, ніж у Delta IV Heavy. Це стало можливим за рахунок багаторазового використання трьох перших ступенів Falcon Heavy. Всі вони повернуться на землю. Причому дві з них - бічні прискорювачі - вже літали в космос.

Раніше президент SpaceX Гвінн Шотвел, говорив, що повторне використання першого ступеня ракети-носія Falcon 9 дозволило знизити вартість запуску на 30% - з 61,2 млн дол до 42,8 млн дол.

При цьому валовий прибуток SpaceX з кожного запуску оцінюється в 40%. Вартість першого ступеня - 75% від ціни запуску, а ціна 395 т палива для неї - всього 200-300 тис дол.

По-третє, Falcon Heavy - це перша (після Saturn V, яке відійшла в минуле, з «місячної програми», ред) діюча ракета, яка здатна доставити людей на Місяць і Марс. Таким чином, SpaceX відновлює можливості людства для здійснення таких місій.

Корисним навантаженням під час тестового запуску Falcon Heavy служитиме особистий електромобіль Ілона Маска Tesla Roadster. Запуск відбудеться зі стартового майданчика 39A космічного центру Кеннеді у Флориді. Саме з цього майданчика стартували ракети Saturn V і несли астронавтів на Місяць, пише ЕП.

1 лютого SpaceX здійснила запуск ракети-носія Falcon 9 із супутником GovSat-1 з космодрому на мисі Канаверал у штаті Флорида.

Раніше компанія SpaceX перенесла тестування триступеневої ракети Falcon Heavy через тимчасове припинення роботи уряду США.

Проте, згодом SpaceX все провела перший вогневий тест збірної важкої ракети-носія Falcon Heavy.

У середині січня космічний вантажний корабель Dragon компанії SpaceX повернувся на Землю з МКС та успішно приводнився у Тихому океані.