Запущений у космос автомобіль Tesla пролетить біля Марса у 2020 році

В 2073 році автівка Tesla буде від Землі на 1,6 відстані до Місяця

Астрономи вважають, що максимальне зближення автомобіля Tesla Roadster, виведеного на геліоцентричну орбіту минулого вівторка, і Марса відбудеться в жовтні 2020 року. Як повідомляється в Popular Mechanics, машина пролетить на відстані 7 мільйонів кілометрів від Червоної планети. 6 лютого SpaceX вперше випробувала нову надважку ракету Falcon Heavy.



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В 2073 році автівка Tesla буде від Землі на 1,6 відстані до Місяця

Астрономи вважають, що максимальне зближення автомобіля Tesla Roadster, виведеного на геліоцентричну орбіту минулого вівторка, і Марса відбудеться в жовтні 2020 року. Як повідомляється в Popular Mechanics, машина пролетить на відстані 7 мільйонів кілометрів від Червоної планети.

6 лютого SpaceX вперше випробувала нову надважку ракету Falcon Heavy. Під час запуску компанія посадила бічні прискорювачі першого ступеня, а також спробувала посадити її центральний сегмент, однак він розбився об воду на високій швидкості. Запуск став примітний не тільки тим, що Falcon Heavy стала ракетою з найбільшою масою корисного навантаження серед всіх використовуваних на сьогоднішній день, але і тим, що вона вивела на геліоцентричну орбіту автомобіль Tesla Roadster. На його водійському сидінні інженери закріпили манекена на ім'я Starman. Як заявив Маск, манекен був одягнений в справжній прототип скафандра, який компанія планує використовувати в пілотованому космічному кораблі Crew Dragon.

Запуск Tesla Roadster на випробувальному польоті Falcon Heavy повинен був продемонструвати, що ракета може відправити корисне навантаження до орбіти Марса. Орбіта автомобіля дійсно перетинає орбіту Марса і навіть проходить поблизу орбіти Церери. Її перигелій становить 0,98 астрономічних одиниць, а афелій 2,61 астрономічної одиниці. Проте, експерти порахували, що максимальне зближення між машиною і Червоною планетою станеться 8 жовтня 2020 року. При цьому зближення можна назвати досить умовним, так як відстань між об'єктами, відповідно до підрахунків Джонатана Макдауелла з Гарвард-Смітсонівського центру астрофізики, складе 7 мільйонів кілометрів. Таким чином, Tesla Roadster не перетне гравітаційні «володіння» Марса.

Максимальне зближення автомобіля і Землі трапиться в березні 2021 року, при цьому відстань між ними виявиться ще більшим - близько 45 мільйонів кілометрів. Повз нашу планету манекен Starman також пролетить в 2026, 2031 і 2039 році, але дійсно наблизиться до неї лише в 2073 році: тоді дистанція складе 1,6 відстані до Місяця. В майбутньому розрахунки можуть бути скориговані, так як вони не враховують вплив деяких факторів, наприклад тиску сонячного випромінювання.

На початку лютого Японське агентство аерокосмічних досліджень зазнало найкомпактнішу в світі ракету-носій SS-520. На борту ракети перебував мікросупутник георозвідки і зв'язку TRICOM 1R масою близько трьох кілограмів.

Джерело: N+1