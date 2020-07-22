Адаптивний карантин в Україні продовжать до осені
На думку прем’єр-міністра, адаптивний карантин дозволяє контролювати рівень захворюваності в Україні
Кабінет міністрів України в середу, 22 липня, прийняв рішення про продовження карантину в Україні до 31 серпня. Відповідну постанову розробило Міністерство охорони здоров'я.
Документ прийняли с доопрацюванням в один день.
«Це нова постанова, яку пропонується застосувати з 1 серпня по 31 серпня по території України…Встановлюється зелений, жовтий, червоний або помаранчевий рівень небезпеки (у зв’язку з епідемією, - ред.)», - відмітив очільник МОЗ Максим Степанов.
Міністр охорони здоров’я додав, що при позначенні рівня небезпеки на «зеленому», «жовтому», «червоному» чи то «помаранчевому» рівні будуть враховуватися чіткі індикатори декількох критеріїв.
«Регіони, які перебувають в зеленій зоні постійно - не потребують втручання. Жовтий - це така собі буферна зона. Або ще помаранчева та червона (зони, - ред.). Ці критерії розроблені на основі нашого досвіду та на основі досвіду наших іноземних партнерів», - сказав Степанов.
Раніше стало відомо, що після адаптивного карантину в Україні хочуть запровадити систему чотирьох зон.
Разом з тим голова столичної Держпродпотребслужби Олег Рубан заявив, що карантин у Києві може тривати й понад рік.
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Ло слова, сьогодні МОЗ назвало області, які не готові до послаблення карантину.
Як вже повідомляв Главком, у Києві за останню добу виявили кронавірус у 132 людей, серед них - четверо медиків та 14 дітей.
Станом на 22 липня в Україні зафіксовано різке збільшення нових випадків коронавірусу, за добу заразились ще 829 людей. Найбільше новий випадків виявили в Києві, Львівській та Івано-Франківській областях.