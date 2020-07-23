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    В Україні зростає кількість нових випадків коронавірусу: за добу – 856

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    В Україні зростає кількість нових випадків коронавірусу: за добу – 856
    Фото: drohobych-rada.gov.ua

    В Україні вже майже 62 тисячі заражених коронавірусом

    Станом на 23 липня в Україні фіксують зростання кількості випадків коронавірусу, за минулу добу заразились ще 856 людей і 828 людей одужали. Найбільше інфікованих виявили в Києві, Львівській та Івано-Франківській областях.

    Такі дані наводить карта Ради національної безпеки та оборони.

    Зазначимо, що днем раніше, станом на ранок 22 липня, в Україні було зафіксовано різке збільшення нових випадків коронавірусу, за добу заразились ще 829 людей.

    Внаслідок хвороби загалом у країні померли 1551 людей, з них 17 - за останню добу.

    Одужали від хвороби в країні вже 34 000, за добу - 828.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      61851
    • Хворіють
      26300
    • Одужали
      3400
    • Померли
      1551

    До слова, стало відомо, які обмеження діятимуть в чотирьох карантинних зонах України

    Нагадаємо, 22 липня Кабінет міністрів продовжив карантин в Україні до 31 серпня.

    Раніше стало відомо, що після адаптивного карантину в Україні хочуть запровадити систему чотирьох зон.

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