В Україні зростає кількість нових випадків коронавірусу: за добу – 856
В Україні вже майже 62 тисячі заражених коронавірусом
Станом на 23 липня в Україні фіксують зростання кількості випадків коронавірусу, за минулу добу заразились ще 856 людей і 828 людей одужали. Найбільше інфікованих виявили в Києві, Львівській та Івано-Франківській областях.
Такі дані наводить карта Ради національної безпеки та оборони.
Зазначимо, що днем раніше, станом на ранок 22 липня, в Україні було зафіксовано різке збільшення нових випадків коронавірусу, за добу заразились ще 829 людей.
Внаслідок хвороби загалом у країні померли 1551 людей, з них 17 - за останню добу.
Одужали від хвороби в країні вже 34 000, за добу - 828.
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Всього61851
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Хворіють26300
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Одужали3400
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Померли1551
До слова, стало відомо, які обмеження діятимуть в чотирьох карантинних зонах України.
Нагадаємо, 22 липня Кабінет міністрів продовжив карантин в Україні до 31 серпня.
Раніше стало відомо, що після адаптивного карантину в Україні хочуть запровадити систему чотирьох зон.