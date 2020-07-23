В Україні зростає кількість нових випадків коронавірусу: за добу – 856



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: drohobych-rada.gov.ua

В Україні вже майже 62 тисячі заражених коронавірусом

Станом на 23 липня в Україні фіксують зростання кількості випадків коронавірусу, за минулу добу заразились ще 856 людей і 828 людей одужали. Найбільше інфікованих виявили в Києві, Львівській та Івано-Франківській областях.

Такі дані наводить карта Ради національної безпеки та оборони.

Зазначимо, що днем раніше, станом на ранок 22 липня, в Україні було зафіксовано різке збільшення нових випадків коронавірусу, за добу заразились ще 829 людей.

Внаслідок хвороби загалом у країні померли 1551 людей, з них 17 - за останню добу.

Одужали від хвороби в країні вже 34 000, за добу - 828.

Коронавірус в Україні

Всього 61851

Хворіють 26300

Одужали 3400

Померли 1551

Копіювати код для вставки

До слова, стало відомо, які обмеження діятимуть в чотирьох карантинних зонах України.

Нагадаємо, 22 липня Кабінет міністрів продовжив карантин в Україні до 31 серпня.

Раніше стало відомо, що після адаптивного карантину в Україні хочуть запровадити систему чотирьох зон.



