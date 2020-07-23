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    Стало відомо, які обмеження діятимуть в чотирьох карантинних зонах України

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    <p>В залежності від епідемічної ситуації регіони України розділять на чотири зони за рівнем небезпеки поширення коронавірусу</p> - Стало відомо, які обмеження діятимуть в чотирьох карантинних зонах України

    В залежності від епідемічної ситуації регіони України розділять на чотири зони за рівнем небезпеки поширення коронавірусу

    Фото: Уніан

    Карантин в окремих регіонах можуть послаблювати або посилювати

    У Міністерстві охорони здоров’я розповіли, які карантинні обмеження будуть діяти в «червоній», «помаранчевій», «жовтій» та «зеленій» зонах України.

    Як повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я в Facebook, в залежності від епідемічної ситуації регіони України розділять на чотири зони за рівнем небезпеки поширення коронавірусу.

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    При зміні показників карантин в окремих регіонах будуть послаблювати або посилювати.

    «Зелена» зона:

    • маска або респіратор в громадських будівлях та транспорті;
    • не більш однієї людини на 5 м.кв. при проведенні масових заходів;
    • заповненість кінотеатрів і театрів наполовину;
    • перевезення пасажирів лише на сидячих місцях;

    У «жовтій» зоні (плюс обмеження «зеленої») заборонено:

    • відвідувати заклади соціального захисту, де знаходяться люди похилого віку (крім тих, які надають послуги кризово);

    У «помаранчевій» зоні (плюс обмеження «жовтої») заборонені:

    • робота закладів розміщення (хостелів, турбаз), крім готелів;
    • діяльність розважальних закладів, ресторанів вночі;
    • планова госпіталізація;
    • робота спортзалів, фітнес-центрів, закладів культури;
    • прийом нових змін в дитячих таборах;
    • не більше однієї людини на 20 кв.м. і не більше 100 осіб на масових заходах;

    У «червоній» зоні (плюс обмеження «помаранчевої») заборонені:

    • робота громадського транспорту;
    • відвідування освітніх установ;
    • робота ТРЦ, кафе і ресторанів.

    Нагадаємо, 22 липня Кабінет міністрів продовжив карантин в Україні до 31 серпня.

    Раніше стало відомо, що після адаптивного карантину в Україні хочуть запровадити систему чотирьох зон.

    Разом з тим голова столичної Держпродпотребслужби Олег Рубан заявив, що карантин у Києві може тривати й понад рік

    До слова, 22 липня МОЗ назвало області, які не готові до послаблення карантину.

    Нагадаємо, що найбільша кількість випадків захворювання на коронавірусну хворобу Covid-19 за добу зареєстрована у місті Києві, а також у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях. 

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      61851
    • Хворіють
      26300
    • Одужали
      3400
    • Померли
      1551

    Як вже повідомляв Главком, у Києві за останню добу виявили кронавірус у 132 людей, серед них - четверо медиків та 14 дітей. 

    Станом на 22 липня в Україні зафіксовано різке збільшення нових випадків коронавірусу, за добу заразились ще 829 людей. Найбільше новий випадків виявили в Києві, Львівській та Івано-Франківській областях.

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