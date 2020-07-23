Стало відомо, які обмеження діятимуть в чотирьох карантинних зонах України

Стало відомо, які обмеження діятимуть в чотирьох карантинних зонах Україниграфіка
В залежності від епідемічної ситуації регіони України розділять на чотири зони за рівнем небезпеки поширення коронавірусу
Карантин в окремих регіонах можуть послаблювати або посилювати
У Міністерстві охорони здоров’я розповіли, які карантинні обмеження будуть діяти в «червоній», «помаранчевій», «жовтій» та «зеленій» зонах України.
Як повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я в Facebook, в залежності від епідемічної ситуації регіони України розділять на чотири зони за рівнем небезпеки поширення коронавірусу.
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При зміні показників карантин в окремих регіонах будуть послаблювати або посилювати.
«Зелена» зона:
- маска або респіратор в громадських будівлях та транспорті;
- не більш однієї людини на 5 м.кв. при проведенні масових заходів;
- заповненість кінотеатрів і театрів наполовину;
- перевезення пасажирів лише на сидячих місцях;
У «жовтій» зоні (плюс обмеження «зеленої») заборонено:
- відвідувати заклади соціального захисту, де знаходяться люди похилого віку (крім тих, які надають послуги кризово);
У «помаранчевій» зоні (плюс обмеження «жовтої») заборонені:
- робота закладів розміщення (хостелів, турбаз), крім готелів;
- діяльність розважальних закладів, ресторанів вночі;
- планова госпіталізація;
- робота спортзалів, фітнес-центрів, закладів культури;
- прийом нових змін в дитячих таборах;
- не більше однієї людини на 20 кв.м. і не більше 100 осіб на масових заходах;
У «червоній» зоні (плюс обмеження «помаранчевої») заборонені:
- робота громадського транспорту;
- відвідування освітніх установ;
- робота ТРЦ, кафе і ресторанів.
Нагадаємо, 22 липня Кабінет міністрів продовжив карантин в Україні до 31 серпня.
Раніше стало відомо, що після адаптивного карантину в Україні хочуть запровадити систему чотирьох зон.
Разом з тим голова столичної Держпродпотребслужби Олег Рубан заявив, що карантин у Києві може тривати й понад рік.
До слова, 22 липня МОЗ назвало області, які не готові до послаблення карантину.
Нагадаємо, що найбільша кількість випадків захворювання на коронавірусну хворобу Covid-19 за добу зареєстрована у місті Києві, а також у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях.
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Всього61851
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Хворіють26300
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Одужали3400
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Померли1551
Як вже повідомляв Главком, у Києві за останню добу виявили кронавірус у 132 людей, серед них - четверо медиків та 14 дітей.
Станом на 22 липня в Україні зафіксовано різке збільшення нових випадків коронавірусу, за добу заразились ще 829 людей. Найбільше новий випадків виявили в Києві, Львівській та Івано-Франківській областях.