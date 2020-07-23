Стало відомо, які обмеження діятимуть в чотирьох карантинних зонах України графіка



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В залежності від епідемічної ситуації регіони України розділять на чотири зони за рівнем небезпеки поширення коронавірусу Фото: Уніан

Карантин в окремих регіонах можуть послаблювати або посилювати

У Міністерстві охорони здоров’я розповіли, які карантинні обмеження будуть діяти в «червоній», «помаранчевій», «жовтій» та «зеленій» зонах України.

Як повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я в Facebook, в залежності від епідемічної ситуації регіони України розділять на чотири зони за рівнем небезпеки поширення коронавірусу.

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При зміні показників карантин в окремих регіонах будуть послаблювати або посилювати.

«Зелена» зона:

маска або респіратор в громадських будівлях та транспорті;

не більш однієї людини на 5 м.кв. при проведенні масових заходів;

заповненість кінотеатрів і театрів наполовину;

перевезення пасажирів лише на сидячих місцях;

У «жовтій» зоні (плюс обмеження «зеленої») заборонено:

відвідувати заклади соціального захисту, де знаходяться люди похилого віку (крім тих, які надають послуги кризово);

У «помаранчевій» зоні (плюс обмеження «жовтої») заборонені:

робота закладів розміщення (хостелів, турбаз), крім готелів;

діяльність розважальних закладів, ресторанів вночі;

планова госпіталізація;

робота спортзалів, фітнес-центрів, закладів культури;

прийом нових змін в дитячих таборах;

не більше однієї людини на 20 кв.м. і не більше 100 осіб на масових заходах;

У «червоній» зоні (плюс обмеження «помаранчевої») заборонені:

робота громадського транспорту;

відвідування освітніх установ;

робота ТРЦ, кафе і ресторанів.

Нагадаємо, 22 липня Кабінет міністрів продовжив карантин в Україні до 31 серпня.

Раніше стало відомо, що після адаптивного карантину в Україні хочуть запровадити систему чотирьох зон.

Разом з тим голова столичної Держпродпотребслужби Олег Рубан заявив, що карантин у Києві може тривати й понад рік.

До слова, 22 липня МОЗ назвало області, які не готові до послаблення карантину.

Нагадаємо, що найбільша кількість випадків захворювання на коронавірусну хворобу Covid-19 за добу зареєстрована у місті Києві, а також у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях.

Коронавірус в Україні

Всього 61851

Хворіють 26300

Одужали 3400

Померли 1551

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Як вже повідомляв Главком, у Києві за останню добу виявили кронавірус у 132 людей, серед них - четверо медиків та 14 дітей.

Станом на 22 липня в Україні зафіксовано різке збільшення нових випадків коронавірусу, за добу заразились ще 829 людей. Найбільше новий випадків виявили в Києві, Львівській та Івано-Франківській областях.