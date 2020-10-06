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    Випадки коронавірусу виявлено в 127 школах Київщини

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    Випадки коронавірусу виявлено в 127 школах Київщини

    Карантин триває у п'ятьох дитсадках області

    Випадки захворювання на коронавірус виявили в 127 закладах освіти Київської області. Інфікувались 146 учнів і 167 вчителів. Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін сьогодні під час брифінгу.

    «Через коронавірус наразі 15218 осіб навчаються в дистанційному режимі. На самоізоляції знаходяться 162 окремі класи у 98 закладах освіти», – сказав очільник Київщини.

    При цьому очну форму навчання відновили 20 закладів загальної середньої світи та 18 шкіл, у яких на дистанційному навчанні перебували окремі класи. Загалом йдеться про 13447 учасників освітнього процесу.

    Коронавірус вплинув також і на роботу дошкільних навчальних закладів. Наразі карантин продовжується в п’яти садочках, ще десять повернулись до повноцінної роботи.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      244734
    • Хворіють
      131811
    • Одужали
      108233
    • Померли
      4690

    Нагадаємо, станом на 1 жовтня у Київській області через випадки захворювання на коронавірус були повністю переведені на дистанційну форму навчання 26 закладів загальної середньої освіти.

    школа Київщина навчання карантин дитячий садок коронавірус
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