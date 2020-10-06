На Київщині помер директор школи, в якій приховували коронавірус у вчителів



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Офіційного висновку про причини смерті Володимира Коваленка поки нема, але наредодні він проходив лікування в інфекційному відділенні Боярської районної лікарні

Директору Вишневського ліцею «Ідеал» Володимиру Коваленку було 49 років

У передмісті Києва Вишневому раптово помер 49-річний директор Вишневського ліцею «Ідеал» (колишня Вишневська загальноосвітня школа №4) Володимир Коваленко. Про це повідомляють Українські новини.

Зазначається, що офіційного висновку про причини смерті немає, напередодні він проходив лікування в інфекційному відділенні Боярської районної лікарні.

«Перші повідомлення про смерть директора з'явилися у шкільних чатах, де вчителі сповіщали про те, що сталося, батьків учнів», – йдеться у повідомленні.

Пізніше факт смерті керівника навчального закладу офіційно підтвердила заступник директора ліцею «Ідеал» з виховної роботи Алла Хомицька.

Водночас з її слів, поки що в ліцеї не бачили медичного висновку і не можуть впевнено назвати причину смерті.

У ліцеї стверджують, що протягом останніх кілька тижнів в цьому навчальному закладі відразу у кількох педагогів був діагностований Covid-19, але ці дані приховувалися від учнів та батьків, а сама школа продовжувала роботу в штатному режимі нібито за настійною рекомендацією вищих інстанцій в Києво-Святошинської РДА.

«У нас тільки за тиждень були два педагоги з підтвердженим діагнозом, і ще двоє чекають остаточних результатів тестів. Вони відправлені на самоізоляцію. Ми кожен день доповідали ситуацію в район. Але нам відповідали, щоб ми не сіяли паніку. Мовляв, офіційно у вас коронавірусу немає, і ніхто нікого на карантин відправляти не має наміру», — поділилися джерела Українських Новин в педагогічному колективі ліцею.

До відома, загальноосвітня школа №4 в передмісті Києва Вишневому була введена в експлуатацію в 1989 році. У грудні 2019 року вона стала Вишневським ліцеєм «Ідеал». Зараз тут в 50 класах навчаються 1 558 дітей.

Як повідомлялося, на сьогодні, 6 жовтня, випадки коронавірусу виявлено в 127 школах Київщини.

Нагадаємо, станом на 1 жовтня у Київській області через випадки захворювання на коронавірус були повністю переведені на дистанційну форму навчання 26 закладів загальної середньої освіти.