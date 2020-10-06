В Україні почали виготовляти високоякісні захисні костюми для медиків – Марина Порошенко



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27 тисяч захисних костюмів будуть доставлені в лікарні Києва та інших українських міст, - марина Порошенко

Найновіше обладнання підприємство закупило завдяки кредиту Міжнародного інвестиційного банку та підтримці Фонду Порошенка

В Україні запустили виробництво захисних медичних костюмів, які відповідають найвищим стандартам. Про це повідомила Марина Порошенко, яка побувала на виробництві.

«Найновіше обладнання підприємство закупило завдяки кредиту Міжнародного інвестиційного банку та підтримці Фонду Порошенка», – йдеться у повідомленні на сайті «Європейської солідарності».

Як повідомила Марина Порошенко, вже передплатили виготовлення 27 тисяч таких костюмів, які будуть доставлені в лікарні Києва та інших українських міст. «Вартість українських костюмів практично вдвічі менша від іноземних аналогів, а потреба в них постійно зростає», – зазначила Порошенко.

«Сьогодні ми забираємо частину костюмів для лікарень Києва, Чернігова. І хочемо сказати всім медикам – ми поруч з вами у боротьбі з катастрофічною епідемією», – наголошує Марина Порошенко.

До відома, від початку пандемії Фонд Порошенка спільно з компанією Рошен і волонтерами закупили понад 130 тисяч захисних костюмів для медиків, 10 тисяч антивірусних окулярів, понад 50 тисяч високоякісних швейцарських ІФА-тестів Roche, профінансували закупівлю, ремонт і розхідники понад 50 апаратів ШВЛ, оплатили та відправили у регіони України понад 50 тисяч продуктових наборів для людей із вразливих категорій.

Допомогу отримали близько 200 медичних закладів. У Порошенка в 2020 році на боротьбу з пандемією коронавірусу вже витрачено більше ста мільйонів гривень.

Нагадаємо, що в Україні зафіксували 4 348 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19 за останню добу. Станом на 6 жовтня в Україні всього 234584 лабораторно підтверджених випадки Covid-19, із них 4520 летальних, 103401 пацієнт одужав. Загалом проведено 2423031 тестування методом ПЛР. За добу одужало 2149 пацієнтів.