Спека повертається: прогноз погоди в Україні на 14 липня

У четвер, 14 липня, в Україні почне потроху теплішати

У деяких областях України очікується спека до +30°

У четвер, 14 липня, в Україну повернеться літнє тепло. На більшості території країни вдень буде сухо та хмарно з проясненнями, лише подекуди пройдуть невеликі дощі. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, опади очікуються у Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській, Харківській, Донецькій та Луганській областях.

«Вночі в Україні, крім західних та більшості південних областей, дощ; вдень у північно-східній частині, Донецькій та Луганській областях невеликий короткочасний дощ, місцями гроза, на решті території без істотних опадів», – уточнили синоптики.

Вітер північно-західний та західний, 7-12 м/с, у західних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 11-16°, у південних областях місцями 17-19°, вдень 21-26°, на півдні та Закарпатті 27-32°.

У Києві 14 липня вночі також ітиме дощ, вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 23-25°.

Нагадаємо, Італія оголосила надзвичайний стан: такого не було вже 70 років.