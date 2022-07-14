14 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні православна церква забороняє сваритися та заздрити

14 липня відзначається день пам’яті святих безсрібників і чудотворців Даміана і Косми (Дем’яна і Кузьми).

У цей день світ відзначає День безладу, Міжнародний день небінарних людей. У Франції – День взяття Бастилії, в США – День подяки коровам, День нудистів, День макаронів з сиром, День лікеру Grand Marnier», у Швеції – День народження кронпринцеси, в Іраку – День республіки, на Мадагаскарі – Церемонія обмивання реліквій.

Яке сьогодні церковне свято

Сьогодні за народним календарем день Дем’яна та Кузьми. У народі ця дата отримала такі назви: Кузьма і Дем'ян, день Козьми і Дем'яна, літні Кузьминки, бабине (дівоче, куряче) свято.

У цей період люди продовжували працювати на полі і в городі. Також 14 липня люди збирали рослини, якими можна було фарбувати тканину. Ще в цей час збирали малину, перші овочі і агрус. Спостерігалося пізнє цвітіння звіробою. Також в середині літа, варили варення з агрусу.

У народі 14 липня було пов’язано з посиденьками. Зазвичай столи накривалися вскладчину, в будинках збиралися гості, які співали пісні і веселилися. Вдень же в день Дем’яна та Кузьми збирали малину і перші овочі, проводили прополку грядок.

Традиції на 14 липня

На Кузьму і Дем’яна збирали ягоди – малину і агрус, з яких варили варення, робили компоти. До речі, малинове варення, зварене в цей день, виходить особливо смачним. Агрус використовували і при приготуванні других страв: з ним, наприклад, тушкували курчат.

В цей день селяни прополювали городи, щоб уникнути появи бур’янів. Також був період сінокосу, тому люди не сиділи вдома, а працювали в полях. Прийнято було 14 липня збирати рослини, які підходять для фарбування тканин.

Вважалося, що в цей день самі святі покровителі спускалися на землю і допомагали селянам лагодити старі коси і граблі.

Незважаючи на спекотні жнива, жінки в цей день встигали не тільки попрацювати, але і відзначити своє свято – Літні Кузьминки. Жінки і дівчата збиралися на бенкети, варили збірну кашу (в котел потрапляло все, що кожен приніс: хто крупу, хто борошно, хто молоко, яйця), пили пиво. Застілля супроводжувалося піснями, обміном корисними порадами і розмовами.

Що сьогодні не можна робити

Сон з 13 на 14 липня віщий. Він дуже скоро виповниться, але про те, що вам приснилося нікому не можна розповідати. Сновидіння, побачене вдень 14 липня, здійснитися тоді, коли ви про нього забудете.

Сьогодні не можна сваритися та виясняти стосунки. Намагайтеся не реагувати на негативні провокації.

Також у цей день не варто робити серйозні фінансові вкладення або великі покупки. Відкладіть придбання дорогих речей на потім – добре обдумайте, чи вам дійсно це потрібно.

У цю дату православна церква забороняє сваритися та заздрити - привернете до себе нещастя.

Не варто й даремно витрачати гроші, інакше самі потребуватимете фінансів.

Тяжка праця і для жінок, і для чоловіків - головна заборона 14 липня.

Народні прикмети на 14 липня

Якщо в цей день прополоти город, то бур’янів не буде

Чути співи солов’я після Петрового дня (12 липня) – значить, зима, за прикметами, настане лише через 30-40 хвилин після свята Покрови, а весь цей час буде досить тепло

Зірки дуже яскраво мерехтять 14 липня на нічному небі, а вранці видно хмари – буде сильна гроза

Кузьма-Дем’ян ні світ ні зоря встають, баб на покіс ведуть

Кузьма і Дем’ян прийшли, на косовицю пішли

В день Кузьми і Дем’яна косити не рано.

Іменини

Ангелина, Дем'ян, Кузьма, Петро та Камелія.

Читайте також: