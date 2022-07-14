14 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні православна церква забороняє сваритися та заздрити
14 липня відзначається день пам’яті святих безсрібників і чудотворців Даміана і Косми (Дем’яна і Кузьми).
У цей день світ відзначає День безладу, Міжнародний день небінарних людей. У Франції – День взяття Бастилії, в США – День подяки коровам, День нудистів, День макаронів з сиром, День лікеру Grand Marnier», у Швеції – День народження кронпринцеси, в Іраку – День республіки, на Мадагаскарі – Церемонія обмивання реліквій.
Яке сьогодні церковне свято
Сьогодні за народним календарем день Дем’яна та Кузьми. У народі ця дата отримала такі назви: Кузьма і Дем'ян, день Козьми і Дем'яна, літні Кузьминки, бабине (дівоче, куряче) свято.
У цей період люди продовжували працювати на полі і в городі. Також 14 липня люди збирали рослини, якими можна було фарбувати тканину. Ще в цей час збирали малину, перші овочі і агрус. Спостерігалося пізнє цвітіння звіробою. Також в середині літа, варили варення з агрусу.
У народі 14 липня було пов’язано з посиденьками. Зазвичай столи накривалися вскладчину, в будинках збиралися гості, які співали пісні і веселилися. Вдень же в день Дем’яна та Кузьми збирали малину і перші овочі, проводили прополку грядок.
Традиції на 14 липня
На Кузьму і Дем’яна збирали ягоди – малину і агрус, з яких варили варення, робили компоти. До речі, малинове варення, зварене в цей день, виходить особливо смачним. Агрус використовували і при приготуванні других страв: з ним, наприклад, тушкували курчат.
В цей день селяни прополювали городи, щоб уникнути появи бур’янів. Також був період сінокосу, тому люди не сиділи вдома, а працювали в полях. Прийнято було 14 липня збирати рослини, які підходять для фарбування тканин.
Вважалося, що в цей день самі святі покровителі спускалися на землю і допомагали селянам лагодити старі коси і граблі.
Незважаючи на спекотні жнива, жінки в цей день встигали не тільки попрацювати, але і відзначити своє свято – Літні Кузьминки. Жінки і дівчата збиралися на бенкети, варили збірну кашу (в котел потрапляло все, що кожен приніс: хто крупу, хто борошно, хто молоко, яйця), пили пиво. Застілля супроводжувалося піснями, обміном корисними порадами і розмовами.
Що сьогодні не можна робити
- Сон з 13 на 14 липня віщий. Він дуже скоро виповниться, але про те, що вам приснилося нікому не можна розповідати. Сновидіння, побачене вдень 14 липня, здійснитися тоді, коли ви про нього забудете.
- Сьогодні не можна сваритися та виясняти стосунки. Намагайтеся не реагувати на негативні провокації.
- Також у цей день не варто робити серйозні фінансові вкладення або великі покупки. Відкладіть придбання дорогих речей на потім – добре обдумайте, чи вам дійсно це потрібно.
- У цю дату православна церква забороняє сваритися та заздрити - привернете до себе нещастя.
- Не варто й даремно витрачати гроші, інакше самі потребуватимете фінансів.
- Тяжка праця і для жінок, і для чоловіків - головна заборона 14 липня.
Народні прикмети на 14 липня
- Якщо в цей день прополоти город, то бур’янів не буде
- Чути співи солов’я після Петрового дня (12 липня) – значить, зима, за прикметами, настане лише через 30-40 хвилин після свята Покрови, а весь цей час буде досить тепло
- Зірки дуже яскраво мерехтять 14 липня на нічному небі, а вранці видно хмари – буде сильна гроза
- Кузьма-Дем’ян ні світ ні зоря встають, баб на покіс ведуть
- Кузьма і Дем’ян прийшли, на косовицю пішли
- В день Кузьми і Дем’яна косити не рано.
Іменини
Ангелина, Дем'ян, Кузьма, Петро та Камелія.