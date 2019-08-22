Спікер парламенту Нової Зеландії вів засідання і няньчив немовля



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Маллард запропонував депутату Таматі Коффі потримати і погодувати його шестимісячного сина

В парламенті Нової Зеландії із 2017 року дозволено працювати і одночасно доглядати за своїми дітьми

Спікер парламенту Нової Зеландії Тревор Маллард відзначився цього тижня тим, що вів засідання законодавчого органу влади і одночасно допомагав доглядати за немовлям.

Про це пише інформаційне агентство Reuters.

Маллард запропонував депутату Таматі Коффі потримати і погодувати його шестимісячного сина, поки той брав участь в дебатах щодо цін на пальне. В 2017 році спікер парламенту Нової Зеландії дозволив депутатам працювати і одночасно доглядати за своїми дітьми.

В 2018 році прем’єр-міністр цієї Нової Зеландії Джасінда Ардерн стала другим в історії світу главою діючого уряду, яка народила дитину під час перебування на посаді. Правозахисники вважають, що підхід Тревора Малларда як і приклад Джасінди Ардерн, сприятиме кращому балансу між роботою і вихованням дітей в країні.

Як відомо, у Новій Зеландії жінки місцевого племені маорі часто стають жертвами дискримінації, коли мова йде про можливість брати дітей на роботу.