Співачка, яка виступала на День Незалежності перед Зеленським, скаржиться, що нічого не заробила
Артистка розповіла, як непросто живеться артистам шоу-бізнесу через постійне скасування концертів
Співачка Оля Полякова звинуватила владу у знищенні шоу-бізнесу і закликає представників музичної індустрії і всіх бажаючих вийти на мітинг проти коронавірусних обмежень в організації концертів.
Акція за участю українських зірок запланована на сьогодні, 3 вересня, біля будівлі Кабінету міністрів України в Києві.
Співачка записала відеозвернення в якому розповіла, як непросто живеться артистам шоу-бізнесу через постійне скасування концертів.
Вона вважає абсурдним рішенням забороняти концерти, коли дозволена робота метро. У Полякової зірвалося вже чотири концерти.
«Я - Оля Полякова та я звертаюся до всієї музичної індустрії, до всіх артистів. Я, як і ви, вже кілька місяців перебуваю в якомусь стані прихованої депресії в зв'язку з тим, що у нашому бізнесі глибокий простий. Немає роботи, немає чим платити колективу і є ще загальне очікування, що ось-ось все скоро налагодиться », - сказала Полякова.
Вона нагадала, що в Україні відкрилися метро, торгові центри, кінотеатри, а артисти все ще чекають схвалення для своєї діяльності від уряду.
«Чим в метро або торговому центрі безпечніше, ніж на концерті, там де сидять через ряд, через сидіння і в масках?» - сказала вона.
Співачка закликала всіх представників музичної індустрії, від співаків в ресторанах і кавер-груп до популярних зірок українського шоу-бізнесу, прийти сьогодні до будівлі уряду.
«Із 11 до 13 я і мої колеги біля входу в Кабінет міністрів зберемося, щоб підписати звернення до президента України і прем'єр-міністру. Вимоги прості: навести порядок в питаннях організації концертів без порушень, дискримінації прав виконавців і організаторів ... Створити робочу антикризову групу з числа наших колег», - підсумувала вона.
До слова, 24 серпня Оля Полякова виступила на концерті, який організовував Офіс Зеленського.
Співачка під час концерту на Софійській площі виконала кілька композицій.
Зокрема, «Ветер надежды» Євгенії Власової і пісню переможниці Євробачення-2004 Руслани «Дикі танці».