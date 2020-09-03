Співачка, яка виступала на День Незалежності перед Зеленським, скаржиться, що нічого не заробила



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Оля Полякова співала на День Незалежності на концерті, який влаштував Офіс президента

Артистка розповіла, як непросто живеться артистам шоу-бізнесу через постійне скасування концертів

Співачка Оля Полякова звинуватила владу у знищенні шоу-бізнесу і закликає представників музичної індустрії і всіх бажаючих вийти на мітинг проти коронавірусних обмежень в організації концертів.

Акція за участю українських зірок запланована на сьогодні, 3 вересня, біля будівлі Кабінету міністрів України в Києві.

Співачка записала відеозвернення в якому розповіла, як непросто живеться артистам шоу-бізнесу через постійне скасування концертів.

Вона вважає абсурдним рішенням забороняти концерти, коли дозволена робота метро. У Полякової зірвалося вже чотири концерти.

«Я - Оля Полякова та я звертаюся до всієї музичної індустрії, до всіх артистів. Я, як і ви, вже кілька місяців перебуваю в якомусь стані прихованої депресії в зв'язку з тим, що у нашому бізнесі глибокий простий. Немає роботи, немає чим платити колективу і є ще загальне очікування, що ось-ось все скоро налагодиться », - сказала Полякова.

Вона нагадала, що в Україні відкрилися метро, торгові центри, кінотеатри, а артисти все ще чекають схвалення для своєї діяльності від уряду.

«Чим в метро або торговому центрі безпечніше, ніж на концерті, там де сидять через ряд, через сидіння і в масках?» - сказала вона.

Співачка закликала всіх представників музичної індустрії, від співаків в ресторанах і кавер-груп до популярних зірок українського шоу-бізнесу, прийти сьогодні до будівлі уряду.

«Із 11 до 13 я і мої колеги біля входу в Кабінет міністрів зберемося, щоб підписати звернення до президента України і прем'єр-міністру. Вимоги прості: навести порядок в питаннях організації концертів без порушень, дискримінації прав виконавців і організаторів ... Створити робочу антикризову групу з числа наших колег», - підсумувала вона.

До слова, 24 серпня Оля Полякова виступила на концерті, який організовував Офіс Зеленського.

Співачка під час концерту на Софійській площі виконала кілька композицій.

Зокрема, «Ветер надежды» Євгенії Власової і пісню переможниці Євробачення-2004 Руслани «Дикі танці».