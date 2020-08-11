Оля Полякова та її продюсер створили профспілку



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Всеукраїнська спілка музикантів буде боротися за розвиток музичної індустрії в Україні

Профспілка музикантів незабаром запропонує державі план розвитку галузі на найближчі п’ять років

Представники музичної індустрії відтепер можуть вести офіційний діалог з владою, адже в країні з’явилася перша «Всеукраїнська професійна спілка працівників музичної індустрії».

Робота зі створення профільної організації велася давно, але гостра необхідність у ній виникла саме через введення карантинних заходів, коли вся музична індустрія зупинила свою діяльність на невизначений термін. Це прискорило об’єднання представників творчих професій, які збираються запропонувати державі конкретний план розвитку галузі, яка має великий економічний та культурний потенціал. Про це повідомили у новоствореній профспілці.

Ольга Полякова стала членом правління Профспілки музикантів

23 червня 2020 року було проведено установчі збори. Представники 16-ти обласних організацій погодили статут і створення «Всеукраїнської професійної спілки працівників музичної індустрії» та обрані члени правління і наглядової ради Профспілки.

«Це ознака повноліття музичної індустрії, яка за ці роки виросла до повноцінного спілкування з державою. Всеукраїнська профспілка - це потужна форма громадського об’єднання, яка має значний перелік юридичних інструментів для захисту професійних інтересів представників музичної сфери, авторських прав, створення сучасного законодавства, інвестиційний клімат, податкову політику, галузеву програму розвитку», - зазначається у повідомленні.

Профспілка створена на хвилі пандемії коронавірусу

Офіційний документ про державну реєстрацію у Міністерстві юстиції України отримали голова Профспілки продюсер Михайло Ясинський, заступник голови Профспілки та правознавець Ганна Степаненко, а також популярна українська співачка Оля Полякова, яка є членом правління. До Профспілки вже приєдналися найвпливовіші представники Музичної індустрії: режисер Алан Бадоєв, продюсер Юрій Нікітін, директор і співвласник музичного видавництва Best Music Мар’яна Вороніна, музикант та засновник LiRoom.com.ua Олексій Бондаренко, продюсер та звукорежисер Вадим Лисиця, голова всеукраїнської асоціації дистриб’юторів, виробників і продавців професійного звукового та світлового обладнання Ольга Кушпитовська, співачка та автор пісень Тетяна Решетняк (TAYANNA), засновниця форуму концертної індустрії Kyiv Music Days Євгенія Стрижевська, директор музичної PR/Digital агенції «Много воды» Олександр Варениця, промоутер та організатор фестивалів Ростислав Кулик та ін.

Чимало артистів виявили бажання взяти участь у роботі профспілки

Наразі, вже є 16 осередків, які представляють профспілку у різних областях України. «Всеукраїнська професійна спілка працівників музичної індустрії» відкрита для артистів, музикантів, авторів пісень, продюсерів, промоутерів, прокатників сценічного обладнання, організаторів музичних фестивалів та інших представників індустрії», - йдеться у повідомленні.

Першим кроком членів Профспілки стало подання до Верховної Ради України пропозиції про створення профільного підкомітету Музичної індустрії. За результатами засідання Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, ініціативу сприйняли позитивно і вже у вересні будуть розглядати питання про створення такого підкомітету.

В планах Української музичної Профспілки розробка програми розвитку музичної індустрії на 5 років, яка буде запропонована державі.

Як раніше писав «Главком», У США готують аналог музичного конкурсу «Євробачення». Американський пісенний конкурс відбудеться після 65-го «Євровізії» в Роттердамі, який перенесли на наступний рік із-за пандемії. У США з’явиться місцевий аналог музичного конкурсу «Євробачення» і називаться він буде Американський пісенний конкурс («Американський музичний конкурс»). Інформація про новий конкурс з’явилася на офіційному сайті «Євровізії».