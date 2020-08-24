Головні хіти Незалежності. Українські суперзірки влаштували парад перед президентом



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Фінальним акордом параду стала «Червона рута» у виконанні всіх артистів

Десятки українських суперзірок виконали фрагменти найвідоміших українських суперхітів.

Такою стала фінальна частина урочистостей до Дня Незалежності на Софійській площі столиці. Ірина Білик, Ніна Матвієнко, Олег Винник, Вєрка Сердючка, Оля Полякова, Руслана, Тіна Кароль, Джамала, Наталя Могилевська, Потап, Павло Зібров та ще кілька гуртів і виконавців поєднались у одному музичному номері.

Кожен з артистів виконував хіти, які «підривали» Україну за останні 50 років. Від легендарної «Пісні про пісню» Тараса Петриненка у виконанні Олега Вінника до «Червоної рути» Володимира Івасюка, яка стала фінальним акордом цього музичного параду.

Артисти з різних локацій виконували буквально по куплету відомих пісень. Тіна Кароль – «А я пливу» Ірини Білик, Вірка Сердючка – «Там, де нас нема» «Океану Ельзи», Павло Зібров – «Ніно» Олега Винника»… Треба відзначити, що багатьох користувачів обурило те, що у списку пісень, які потрапили до цього параду були російськомовні твори, які навряд чи можна назвати всенародними хітами з глибоким змістом та сенсом.

Постановником номеру став Монатік, режисером – Катя Царик. Організація проекту зайняла два тижні.