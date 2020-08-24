Концерт Зеленського потрапив у скандал: митці не давали дозвіл на використання своїх пісень



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Концерт «Пісенна історія сучасної України» відбувся 24 серпня

На концерті до Дня Незалежності використали пісні гуртів, які не давали на це згоду

Представники гуртів «Океан Ельзи», «Бумбокс», і «Тартак» заявили, що не давали дозвіл на використання своїх пісень на концерті «Пісенна історія сучасної України» до Дня незалежності.

«Океан Ельзи» у себе на сторінці у «Фейсбук» розмістив пост, де натякає Офісу президента щодо порушення авторських прав.

Представниця «Океану Ельзи» Вікторія Хоменко також зазначила: «Щодо питань використання пісні «Океану Ельзи» сьогодні зранку — ні, не давали дозвіл! Ба більше — навіть не звертались».

Продюсер «Бумбоксу» Олексій Согомонов на питання, чи зверталися до гурту щодо виконання їхньої пісні на концерті, відповів: «Ні, звісно, ніхто не питав».

На питання, чи буде Бумбокс судитися через використання в концерті їхньої пісні без дозволу, Согомонов відповів, що це «не має сенсу».

«Як пояснити, що «Вахтерам» - найвідоміша пісня гурту, але точно не найголовніша, тим більше для такого свята? Як пояснити, що держава повинна служити прикладом, а не опудалом? Як пояснити, що повага до музиканта / поета / артиста — це не нагороди, а розуміння того, що йому образливо стояти в одному ряду з деякими «колегами»? Такт і повага або є, або їх треба вбивати палицею», - сказав Согомонов нам у коментарі.

Лідер «Тартаку» Олександр Положинський також заявив, що пісню гурту взяли для концерту, не спитавши його.

Ми звернулися до речниці Офісу президента Юлії Мендель із проханням прокоментувати ці заяви.

Концерт «Пісенна історія сучасної України» відбувся в межах заходів святкування 29-го Дня незалежності. На ньому пісню «Вахтерам» гурту «Бумбокс» виконали «Время и Стекло», а «Там, де нас нема» «Океану Ельзи» — хор і Вєрка Сердючка.

Пісні гурту «Тартак» «Понад хмарами» і «Ні, я не ту кохав» виконали Ніна Матвієнко і Потап із Павлом Зібровим відповідно.