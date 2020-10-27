Хелловін у Білому домі: як Трампи зустрілися з маленькими «двійниками» (фото)



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Подружжя Трампів не стали скасовувати святкування через коронавірус і запросили на нього дітей військовослужбовців

Цей Хелловін у Білому домі може стати для Трампів останнім

Президент і перша леді США Дональд і Меланія Трамп не стали чекати, поки настане 31 жовтня, коли решта світу відзначатиме Хелловін. Вони вже нарядили Білий дім у «гарбузовому» стилі і провели свято.

Гостями на святі були діти військовослужбовців.

На публіці 74-річний Дональд Трамп і його 50-річна дружина Меланія з'явилися без масок. Вони не шанували їх з самого початку пандемії, а тепер, перехворівши на коронавірус, мабуть, їх носіння взагалі не вважають за необхідне. Але всіх інших при цьому вони зобов'язали бути в індивідуальних засобах захисту.

На галявину перед Білим домом Дональд і Меланія вийшли, тримаючись за руки. Для цього перша леді США вибрала терракотове замшеве пальто і класичні туфлі-човники.

Діти, які прийшли до них, вбрані в різні костюми, подружжя вітали здалеку: дотримуючись соціальної дистанції, вони помахали їм рукою. Через коронавірус у звичний формат свята довелося внести зміни - солодощі цього разу Дональд і Меланія Трамп дітям особисто не роздавали.

Головними героями вечора, втім, стали маленькі «двійники» лідера США і його дружини - діти, які на Хелловін вирішили перевтілитися в президента і першу леді. Хлопчик, одягнений в чорний костюм і перуку, і дівчинка в білій сукні так сподобалися Дональду і Меланії, що вони запропонували їм сфотографуватися разом.

До слова, цей Хелловін у Білому домі може стати для подружжя останнім. Вже у вівторок у США відбудуться президентські вибори, і якщо перемогу на них здобуде опонент Дональда Трампа демократ Джо Байден, то в наступному році дарувати цукерки дітям буде вже він разом зі своєю дружиною Джилл.