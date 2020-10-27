  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Хелловін у Білому домі: як Трампи зустрілися з маленькими «двійниками» (фото)

    • Розсилка
    Подружжя Трампів не стали скасовувати святкування через коронавірус і запросили на нього дітей військовослужбовців - Хелловін у Білому домі: як Трампи зустрілися з маленькими «двійниками» (фото)
    Подружжя Трампів не стали скасовувати святкування через коронавірус і запросили на нього дітей військовослужбовців

    Цей Хелловін у Білому домі може стати для Трампів останнім

    Президент і перша леді США Дональд і Меланія Трамп не стали чекати, поки настане 31 жовтня, коли решта світу відзначатиме Хелловін. Вони вже нарядили Білий дім у «гарбузовому» стилі і провели свято.

    Гостями на святі були діти військовослужбовців.

    На публіці 74-річний Дональд Трамп і його 50-річна дружина Меланія з'явилися без масок. Вони не шанували їх з самого початку пандемії, а тепер, перехворівши на коронавірус, мабуть, їх носіння взагалі не вважають за необхідне. Але всіх інших при цьому вони зобов'язали бути в індивідуальних засобах захисту.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Хелловін у Білому домі: як Трампи зустрілися з маленькими «двійниками» (фото)
    Хелловін у Білому домі: як Трампи зустрілися з маленькими «двійниками» (фото)
    Хелловін у Білому домі: як Трампи зустрілися з маленькими «двійниками» (фото)

    На галявину перед Білим домом Дональд і Меланія вийшли, тримаючись за руки. Для цього перша леді США вибрала терракотове замшеве пальто і класичні туфлі-човники.

    Діти, які прийшли до них, вбрані в різні костюми, подружжя вітали здалеку: дотримуючись соціальної дистанції, вони помахали їм рукою. Через коронавірус у звичний формат свята довелося внести зміни - солодощі цього разу Дональд і Меланія Трамп дітям особисто не роздавали.

    Головними героями вечора, втім, стали маленькі «двійники» лідера США і його дружини - діти, які на Хелловін вирішили перевтілитися в президента і першу леді. Хлопчик, одягнений в чорний костюм і перуку, і дівчинка в білій сукні так сподобалися Дональду і Меланії, що вони запропонували їм сфотографуватися разом.

    До слова, цей Хелловін у Білому домі може стати для подружжя останнім. Вже у вівторок у США відбудуться президентські вибори, і якщо перемогу на них здобуде опонент Дональда Трампа демократ Джо Байден, то в наступному році дарувати цукерки дітям буде вже він разом зі своєю дружиною Джилл.

    США вибори діти свята Дональд Трамп Меланія Трамп президент дружина солодощі перша леді коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies