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    У світі

    Трамп похвалився небаченою модернізацією ядерної зброї

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    Трамп похвалився небаченою модернізацією ядерної зброї - Трамп похвалився небаченою модернізацією ядерної зброї
    Трамп похвалився небаченою модернізацією ядерної зброї

    США вклали 2,5 трлн доларів в розвиток збройних сил

    Президент США Дональд Трамп упевнений, що Америка модернізувала свою ядерну зброю до недосяжного рівня.

    Про це він сказав виступаючи в понеділок перед прихильниками в штаті Арізона.

    «Ми вклали 2,5 трлн доларів в розвиток збройних сил, у нас найкраща техніка в порівнянні з іншими країнами світу», – сказав Трамп.

    «Ми оновили нашу ядерну зброю до рівня, якого ніхто навіть близько ще не досягав. Ми маємо в своєму розпорядженні нові ракети, снаряди, кораблі, танки. У нас неймовірні винищувачі F-35, нові танкери. У нас є все», – заявив американський президент.

    За його словами, все це зброя зроблена в США, а Росія і Китай заздрять, адже у них немає такої техніки.

    Трамп додав, що американські гіперзвукові ракети «в сім разів швидше» своїх аналогів.

    «У нас найкращі гіперзвукові ракети в світі. Вони (Росія і Китай – ред.) викрали наші плани через адміністрацію Барака Обами», – резюмував він. 

    Росія США зброя Китай Дональд Трамп президент
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