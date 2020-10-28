Вибори у США: достроково проголосували вже понад 68 млн осіб



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Основний день голосування у США буде 3 листопада

Лідери по достроковому голосуванню – штати Техас, Каліфорнія та Флорида

У Сполучених Штатах Америки на майбутніх виборах достроково проголосували понад 68 млн осіб.

Відповідні підрахунки опубліковані на порталі United States Elections Project.

Загалом у США достроково проголосували вже 68 594 113 осіб. З них 45 921 127 осіб проголосували поштою.

Штатом, що лідирує за кількістю виборців, які достроково віддали свій голос на виборах, став Техас, де проголосували вже понад 7,8 млн американців. Слідом йдуть штати Каліфорнія (7 402 302) і Флорида (6 427 773).

Зазначимо, на виборах 3 листопада будуть обиратися президент і віцепрезидент, всі 435 членів Палати представників і третина Сенату Конгресу, губернатори 13 штатів і територій.

Раніше повідомлялося, що на достроковому голосуванні вже побував президент США Дональд Трамп.

Нагадаємо, згідно з опитуванням ЗМІ, Джозеф Байден переміг у другому раунді теледебатів.

У США в Університеті Белмонт 22 жовтня відбулися фінальні дебати перед виборами президента.

Як повідомлялося, експрезидент Обама вперше публічно підтримав Байдена.

Зазначимо, що основний день голосування у США буде 3 листопада.

Цьогоріч щоб проголосувати, багатьом американцям доводиться стояти у довгих чергах.