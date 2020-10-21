Глава Пентагону назвав Росію стратегічним противником США



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Міністр оборони США Марк Еспер

«Ми знаходимося в глобальному протистоянні з нашими головними противниками - Китаєм і Росією», - сказав Еспер

Росія і Китай є головними стратегічними противниками, які створюють загрозу для національної безпеки США, порушують суверенітет інших країн і намагаються підірвати єдність західного світу.

Про це заявив глава Пентагону Марк Еспер під час онлайн-включення, організованого аналітичним центром Атлантична рада (Вашингтон), повідомляє Укрінформ.

«Ми знаходимося в глобальному протистоянні з нашими головними противниками - Китаєм і Росією», - сказав Еспер.

Він зазначив, що виклики національній безпеці США надходять і з інших напрямків, серед яких Північна Корея та Іран, а також екстремістські організації. Проте у Вашингтоні продовжують розглядати Москву і Пекін як головні загрози.

«З одного боку, наші головні противники - Китай і Росія - швидко модернізують свої збройні сили і використовують зростаючу міць для того, щоб ігнорувати міжнародне право, порушувати суверенітет менших країн і змінювати баланс сили в свою користь», - підкреслив Еспер.

З іншого боку, Москва та Пекін використовують економічні важелі на інші країни, додав міністр оборони США.

«Мілітаризація Китаєм прибережних зон південного моря, а також спроби анексії Криму Російською Федерацією і її вторгнення на сході України демонструють нахабні прагнення обмеження суверенітету інших держав, а також розхитування опору і згуртованості країн і інститутів, критично важливих для безпеки США, в тому числі НАТО», - заявив глава Пентагону.