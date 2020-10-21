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    Глава Пентагону назвав Росію стратегічним противником США

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    <span>Міністр оборони США Марк Еспер</span> - Глава Пентагону назвав Росію стратегічним противником США
    Міністр оборони США Марк Еспер

    «Ми знаходимося в глобальному протистоянні з нашими головними противниками - Китаєм і Росією», - сказав Еспер

    Росія і Китай є головними стратегічними противниками, які створюють загрозу для національної безпеки США, порушують суверенітет інших країн і намагаються підірвати єдність західного світу.

    Про це заявив глава Пентагону Марк Еспер під час онлайн-включення, організованого аналітичним центром Атлантична рада (Вашингтон), повідомляє Укрінформ.

    «Ми знаходимося в глобальному протистоянні з нашими головними противниками - Китаєм і Росією», - сказав Еспер.

    Він зазначив, що виклики національній безпеці США надходять і з інших напрямків, серед яких Північна Корея та Іран, а також екстремістські організації. Проте у Вашингтоні продовжують розглядати Москву і Пекін як головні загрози.

    «З одного боку, наші головні противники - Китай і Росія - швидко модернізують свої збройні сили і використовують зростаючу міць для того, щоб ігнорувати міжнародне право, порушувати суверенітет менших країн і змінювати баланс сили в свою користь», - підкреслив Еспер.

    З іншого боку, Москва та Пекін використовують економічні важелі на інші країни, додав міністр оборони США.

    «Мілітаризація Китаєм прибережних зон південного моря, а також спроби анексії Криму Російською Федерацією і її вторгнення на сході України демонструють нахабні прагнення обмеження суверенітету інших держав, а також розхитування опору і згуртованості країн і інститутів, критично важливих для безпеки США, в тому числі НАТО», - заявив глава Пентагону.

     

    Росія США НАТО військові Пентагон Вашингтон
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