Спостерігачі «Опори» зафіксували на Житомирщині перші порушення



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Лише паспорт громадянина України, військовий квиток (виключно для військовослужбовців строкової служби) та тимчасове посвідчення громадянина України є підставою для отримання виборчого бюлетеня

У с. Зороків, як повідомили в Опорі, на дільниці №181143 зафіксовані непоодинокі голосування виборців без паспортів

У Житомирській області були зафіксовані перші порушення на виборах президента: на дільниці у Коростені виборці проголосували до офіційного відкриття дільниці, а на дільниці у Черняхівському районі деякі виборці були без паспортів.

Про це повідомляє прес-служба Громадянської мережі Опора.

«У місті Коростень (ВО №64) на ДВК №181280 по вул. Київська, 4, комісія дозволила восьми виборцям проголосувати до 8:00. За це проголосували члени комісії на ранковому засіданні. Аргументація - виборці поспішали на електричку. Спостерігач Опори зробив зауваження членам комісії, однак його не врахували», – розповів спостерігач Опори Костянтин Тарасенко.

Крім того, як зазначив спостерігач Опори, у с. Зороків Черняхівський р-н (ВО №66, м. Малин) на дільниці №181143 зафіксовані непоодинокі голосування виборців без паспортів.

Як відомо, відповідно до частини 1 статті 75 Закону України «Про вибори президента України», голосування проводиться у день виборів та у день повторного голосування з 8 до 20 години. На закордонних виборчих дільницях голосування проводиться за місцевим часом країни, де утворені ці дільниці.

У частині 1 статті 76 Закону зазначено, що при проведенні голосування на виборчій дільниці два члени дільничної виборчої комісії надають виборцю можливість проголосувати: один член дільничної виборчої комісії за умови пред’явлення виборцем одного з документів, зазначених у частині другій статті 2 цього Закону, та наявності виборця у списку виборців на відповідній виборчій дільниці надає виборцю список для підпису.

У частині другій статті 2 цього Закону вказано, що документом, який підтверджує громадянство України, є паспорт громадянина України, військовий квиток (виключно для військовослужбовців строкової служби) та тимчасове посвідчення громадянина України. Лише ці документи, зазначені у пунктах 1, 7, 8 частини другої цієї статті, є підставою для отримання виборчого бюлетеня і можуть бути використані на звичайних та спеціальних виборчих дільницях.

Нагадаємо, 31 березня в Україні стартували вибори президента. Виборчі дільниці по всій країні відкрились о 8 і працюватимуть до 20 години.

На вибори президента 31 березня, згідно соцопитуванню, мають намір прийти 85% українців.

Українці на виборчих дільницях отримають бюлетені завдовжки один метр і 15 сантиметрів. Цьогорічний бюлетень поб'є рекорд 2004 року, коли виборцям видавали «простирадла» завдовжки 67 см.

МВС з 25 березня перейшли на посилений варіант несення служби перед виборами в Україні. 31 березня правопорядок в Україні охоронятимуть понад 135 тисяч правоохоронців.