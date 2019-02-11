Довжина бюлетеня на виборах президента перевищить метр



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Бюлетень довжиною 115 сантиметрів може створити незручність для виборців

Цьогорічний бюлетень поб'є рекорд 2004 року, коли виборцям видавали «простирадла» довжиною 67 см

Українці на виборчих дільницях 31 березня отримають бюлетені довжиною один метр і 15 сантиметрів. Про це в понеділок, 11 лютого, повідомляє ТСН.

Як зазначається, цьогорічний бюлетень поб'є рекорд 2004 року, коли виборцям видавали «простирадла» довжиною в 67 см.

Бюлетень довжиною 115 сантиметрів може створити незручність для виборців. Зокрема, збільшується ймовірність переплутати рядки і проголосувати не за того кандидата. Однак, навіть у цьому випадку ситуацію можна врятувати. Для цього необхідно обміняти бюлетень на новий у члена виборчої комісії.

Також дуже довгий бюлетень можна пошкодити під час вкидання в урну. Пошкоджені бюлетені можуть не врахувати у підрахунку голосів.

Однак, бюлетень ще можуть вкоротити, оскільки до 8 березня кандидати ще матимуть змогу зняти свої кандидатури з виборів і забрати 2,5 мільйона гривень застави.

Як відомо, ЦВК зареєструвала рекордну кількість кандидатів в президенти - 44 людини.