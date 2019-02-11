Довжина бюлетеня на виборах президента перевищить метр
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Цьогорічний бюлетень поб'є рекорд 2004 року, коли виборцям видавали «простирадла» довжиною 67 см
Українці на виборчих дільницях 31 березня отримають бюлетені довжиною один метр і 15 сантиметрів. Про це в понеділок, 11 лютого, повідомляє ТСН.
Як зазначається, цьогорічний бюлетень поб'є рекорд 2004 року, коли виборцям видавали «простирадла» довжиною в 67 см.
Бюлетень довжиною 115 сантиметрів може створити незручність для виборців. Зокрема, збільшується ймовірність переплутати рядки і проголосувати не за того кандидата. Однак, навіть у цьому випадку ситуацію можна врятувати. Для цього необхідно обміняти бюлетень на новий у члена виборчої комісії.
Також дуже довгий бюлетень можна пошкодити під час вкидання в урну. Пошкоджені бюлетені можуть не врахувати у підрахунку голосів.
Однак, бюлетень ще можуть вкоротити, оскільки до 8 березня кандидати ще матимуть змогу зняти свої кандидатури з виборів і забрати 2,5 мільйона гривень застави.
Як відомо, ЦВК зареєструвала рекордну кількість кандидатів в президенти - 44 людини.
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