Спостерігати за виборами в Україні прибули понад 200 іноземців



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Упродовж минулої доби в Україну в'їхало шестеро спостерігачів за виборами

Станом на 15 липня понад 200 міжнародних спостерігачів прибули в Україну на позачергові вибори до Верховної Ради. Про це повідомив начальник відділу з питань взаємодії із засобами масової інформації Держприкордонслужби України Андрій Демченко, повідомляє УНН.

«На сьогодні в Україні є близько 200 міжнародних спостерігачів із загального списку, які зареєстровані. Упродовж минулої доби було пропущено 6 осіб», - сказав Демченко.

Нагадаємо, що Центральна виборча комісія відмовилася реєструвати 17 офіційних спостерігачів від Бюро демократичних інститутів та прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ, які є громадянами Росії.

У п'ятницю стало відомо, що ЦВК вже зареєструвала на дострокові вибори 755 міжнародних спостерігачів.

До слова, 7 липня ЦВК наказала передати бюлетені на виборчі округи.

Якщо скласти докупи всі бюлетені, надруковані до виборів у Верховну Раду, то їх висота буде дорівнювати горі Кіліманджаро, тобто, 5895 метрів.