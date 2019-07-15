  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Спостерігати за виборами в Україні прибули понад 200 іноземців

    • Розсилка
    Спостерігати за виборами в Україні прибули понад 200 іноземців

    Упродовж минулої доби в Україну в'їхало шестеро спостерігачів за виборами

    Станом на 15 липня понад 200 міжнародних спостерігачів прибули в Україну на позачергові вибори до Верховної Ради. Про це повідомив начальник відділу з питань взаємодії із засобами масової інформації Держприкордонслужби України Андрій Демченко, повідомляє УНН.

    «На сьогодні в Україні є близько 200 міжнародних спостерігачів із загального списку, які зареєстровані. Упродовж минулої доби було пропущено 6 осіб», - сказав Демченко.

    Нагадаємо, що Центральна виборча комісія відмовилася реєструвати 17 офіційних спостерігачів від Бюро демократичних інститутів та прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ, які є громадянами Росії.

    У п'ятницю стало відомо, що ЦВК вже зареєструвала на дострокові вибори 755 міжнародних спостерігачів. 

    До слова, 7 липня ЦВК наказала передати бюлетені на виборчі округи.

    Якщо скласти докупи всі бюлетені, надруковані до виборів у Верховну Раду, то їх висота буде дорівнювати горі Кіліманджаро, тобто, 5895 метрів.

    Дивіться також: Як працює фабрика бюлетенів. Фоторепортаж з поліграфкомбінату «Україна»
    Читайте також
    ОБСЄ Верховна Рада вибори депутати Україна кордон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ