Як працює фабрика бюлетенів. Фоторепортаж з поліграфкомбінату «Україна»

На поліграфкомбінаті «Україна» представили виборчі бюлетені, якими українці голосуватимуть на позачергових парламентських виборах 21 липня Фото: Михайло Глуховський, «Главком»

Довжина найменшого бюлетеня - 20, найбільшого – 80 сантиметрів

На сьогодні надруковано 84% від усіх потрібних бюлетенів. Це понад 53,5 млн примірників. Якщо всі бюлетені скласти у пачку, її висота дорівнюватиме найвищій вершині Африки Кіліманджаро – 5895 метрів.

Отже, як виглядають бюлетені, які через тиждень потраплять до рук українців? Сьогодні на поліграфкомбінаті «Україна» відбулась спеціальна презентація, на якій побував «Главком».

За даними ЦВК, нині надруковано 26 млн примірників у п’яти розмірах, залежно від числа кандидатів, для голосування в одномандатних округах, 27 млн у багатомандатному окрузі, а також 469 тисяч в закордонному виборчому окрузі.

Як повідомив директор поліграфкомбінату Юрій Онищенко, вартість виготовлення різниться і залежить від кількості кандидатів, які беруть участь у виборах в одномандатному окрузі: вона коливається від 2 грн 28 коп. до 4 грн 68 коп. Якщо в одномандатному окрузі балотуються до 6 кандидатів, розмір бюлетеня становить 200 на 200 міліметрів, до 11 кандидатів - 200×300 мм, до 18 - 200×400 мм, до 33 - 200×600 мм, і до 50 - 200×800мм.

Заступник голови ЦВК Євген Радченко нагадав, що усього 22 партії внесені у бюлетені по багатомандатному виборчому округу. «Стосовно кількості кандидатів в одномандатних виборчих округах, то на сьогодні найменше їх – 5 – у 188 виборчому окрузі у Хмельницькому, і найбільша – 46 – у 133 виборчому окрузі Одеси», - сказав він.

За словами начальника виробничого відділу поліграфкомбінату «Україна» Дмитра Воробея, майже усі працівники комбінату задіяні зараз у процесі виготовлення виборчих бюлетенів, а це понад 700 співробітників. Завдання – закінчити друк документів за тиждень до дня голосування. Юрій Онищенко переконує, що друк відбувається за планом, підприємство виконає усі норми закону.