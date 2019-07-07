ЦВК наказала передати бюлетені на виборчі округи



Розсилка ВІДПРАВИТИ

ЦВК готується до проведення виборів 21 липня Фото: УНІАН

Центральна виборча комісія готується до проведення виборів 21 липня, незважаючи на рішення Шостого апеляційного адмінсуду

Центральна виборча комісія уповноважила Державне підприємство спеціального звʼязку здійснити передачу виборчих бюлетенів з виборів народних депутатів України відповідним окружним виборчим комісіям. Про це повідомили у Відділі взаємодії із ЗМІ Секретаріату Комісії, передає УНІАН.

«ЦВК уповноважила Державне підприємство спеціального зв’язку в особі визначених ним працівників цього підприємства від імені Комісії здійснити передачу виборчих бюлетенів з виборів народних депутатів України для голосування у загальнодержавному багатомандатному та одномандатних виборчих округах на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року відповідним окружним виборчим комісіям на засіданнях цих комісій та підписати протоколи про прийняття ОВК від ЦВК зазначених виборчих бюлетенів», - йдеться у повідомленні

26 червня Центрвиборчком шляхом жеребкування визначив порядок розміщення назв партій у виборчому бюлетені для голосування на позачергових парламентських виборах у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

4 липня Шостий апеляційний адміністративний суд ухвалив рішення, яким зобов’язав ЦВК повторно провести жеребкування серед партій для визначення їхніх номерів у виборчому бюлетені. Того ж дня голова ЦВК Тетяна Сліпачук заявила, що фактично надруковано близько 5 мільйонів бюлетенів, а рішення суду буде оскаржено у Верховному суді.

5 липня у Центрвиборчкомі заявили, що наслідком пережеребкування стане неможливість вчасно надрукувати необхідну кількість бюлетенів.