ЦВК вже зареєструвала на дострокові вибори 755 міжнародних спостерігачів



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У четвер ЦВК зареєструвала 157 офіційних спостерігачів

Центральна виборча комісія зареєструвала ще 157 офіційних спостерігачів від іноземних держав і міжнародних організацій на позачергових виборах народних депутатів України від 21 липня 2019 року.

Як повідомляється на сайті ЦВК, зокрема, один офіційний спостерігач зареєстрований від Словацької Республіки, чотири - від Японії, 27 - від Міжнародного Республіканського Інституту (МРІ), 125 - від міжнародної неурядової організації Canadem.

Усього станом на вечір 11 липня ЦВК зареєструвала 755 офіційних спостерігачів на позачергових виборах народних депутатів. Зокрема, 56 людей від дев’яти іноземних держав та 699 осіб від 13 міжнародних організацій.

До слова, 7 липня ЦВК наказала передати бюлетені на виборчі округи.

Якщо скласти докупи всі бюлетені, надруковані до виборів у Верховну Раду, то їх висота буде дорівнювати горі Кіліманджаро, тобто, 5895 метрів.