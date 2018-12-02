Справа Гриба: двоє свідків не змогли пояснити розбіжності у своїх свідченнях



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Павло Гриб

Наступні засідання у справі Гриба призначені на 6 та 12 грудня

На засіданні, яке пройшло в закритому режимі 29 листопада, батько Тетяни Єршової, яку, за даними слідства, Павло Гриб схиляв до тероризму, Віктор Єршов заявив, що про друга своє доньки дізнався від дружини, а прізвище Гриб вперше почув під час допиту у ФСБ.

Про це повідомляє «Кавказский узел».

«Мені відомо тільки про факт знайомства, не більше», — сказав він.

Сторона обвинувачення попросила у суду зачитати свідчення Єршова, які він дав 14 грудня 2017 року, через розбіжності.

«Він (Павло Гриб — ред.) на неї (Тетяну Єршову — ред.) сильно впливав, своїм захоплення політикою та націоналізмом», — зачитав прокурор слова Єршова.

На запитання, чи дійсно він говорив це, Віктор Єршов відповів: «Можливо».

Також обвинувач звернув увагу на розбіжності у свідченнях подруги Єршової Елеонори Вернер. Під час засідання суду 29 листопада вона заявила, що Єршова спілкувалася з Грибом за допомогою Skype. За її словами, спілкувалися вони на цікаві їм теми, обговорювали націоналізм, але «нічого серйозного в цьому не було».

«При мені вони обговорювали вірші, при мені була спокійна бесіда», — розповіла вона, додавши, що про виготовлення бомби нічого не знала.

Водночас в оприлюдненому протоколі допиту на стадії слідства Вернер говорить, що Гриб та Єршова були українськими націоналістами, а під час їхніх розмов Гриб казав, що вміє виготовляти бомбу.

Вернер підтвердила, що давала такі свідчення, але на всі уточнюючі запитання вона говорила «не пам’ятаю», «в мене не затрималося це в голові».

Наступні засідання у справі Гриба призначені на 6 та 12 грудня. Суд планує, що на цих засіданнях буде завершено наведення доказів.

Нагадаємо, Гриба звинувачують у тому, що він схиляв подругу — 18-річну Тетяну Єршову із Сочі — скоїти теракт. Українця затримали влітку 2017 року в Білорусі та вивезли до Росії.

Раніше повідомлялося, що подруга мешканки Сочі Тетяни Єршової Марія Юрістова частково відмовилася від своїх попередніх свідчень на суді у справі Гриба, спростувавши версію обвинувачення. Єршова і Гриб не обговорювали плани теракту і політика не була основною темою їхніх розмов, заявила свідок.

Як відомо, за даними російського слідства, з березня по травень 2017 року, перебуваючи в Україні, Гриб листувався в інтернеті зі старшокласницею із Сочі. Слідство вважає, що Гриб переконував дівчину закласти саморобний вибуховий пристрій і привести його в дію на випускному вечорі 30 червня 2017 року. Після теракту він, за матеріалами справи, рекомендував школярці виїхати з території Росії.

Гриба затримали 24 серпня 2017 року в білоруському місті Гомелі. Українець повністю заперечив у суді пред’явлені йому обвинувачення.