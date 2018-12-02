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    В окупованому Криму російські священики освятили зенітні комплекси С-400

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    <span>Росія розгорнула в окупованому Криму новий батальйон зенітно-ракетних комплексів С-400</span> - В окупованому Криму російські священики освятили зенітні комплекси С-400
    Росія розгорнула в окупованому Криму новий батальйон зенітно-ракетних комплексів С-400

    Четвертий в окупованому Криму дивізіон С-400 буде базуватися в Джанкої

    Російські священики освятили зенітно-ракетні комплекси С-400, які напередодні розгорнули в анексованому Криму.

    Після введення воєнного стану в ряді областей України та у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії, Росія привезла зенітні ракетні комплекси протиповітряної оборони Збройних Сил Росії С-400 «Тріумф» в Джанкой, біля адмінкордону з Херсонською областю.  

    За інформацією російських ЗМІ, бойові розрахунки розгорнули пускові установки, виконали орієнтування на місцевості і почали виявлення та відстеження цілей.

    За словами командувача повітряними силами Росії Віктора Севостьянова, ЗРК може супроводжувати одночасно до 300 повітряних цілей і не має швидкісних обмежень.

    Для повноцінної підготовки ракетних комплексів їх освятили священники.

    Раніше президент Петро Порошенко заявив про загрозу повномасштабного російського вторгнення в Україну і продемонстрував журналістам матеріали розвідувальних даних та супутникові знімки.

    Нагадаємо, в січні цього року в районі мису Фіолент на бойове чергування заступили російські зенітно-ракетні комплекси С-400 «Тріумф». У вересні такі ж комплекси розмістили і в Євпаторії. Після анексії Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові. В Генштабі України дії російських військових в Криму називають незаконними.

    Нагадаємо, Росія за два дні заблокувала у Керченській протоці більше 400 українських та іноземних суден.

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