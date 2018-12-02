Путін хоче спростити отримання громадянства РФ для українців



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Путін заявив, що вони мають намір йти «по шляху лібералізації»

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія не має наміру йти за прикладом Києва і не буде вводити ніяких обмежень для перебування і в'їзду громадян України.

Відповідаючи на запитання під час прес-конференції за підсумками саміту G20 в Аргентині на питання журналіста про обмеження для перебування і в'їзду громадян РФ, Путін заявив, що вони збираються піти «по шляху лібералізації» для отримання громадянства РФ громадянами України.

«Ми ніяких обмежень щодо громадян України вводити не будемо. Крім того, ми, навпаки, підемо по шляху лібералізації перебування громадян України на нашій території і лібералізації отримання ними російського громадянства, якщо хтось з них цього хоче», - заявив президент РФ.

Він зазначив, що вже існує механізм отримання громадянства РФ для українців.

30 листопада голова Державної прикордонної служби України Петро Цигикал повідомив, що Україна на час воєнного стану не пропускатиме на свою територію росіян чоловічої статі віком від 16 до 60 років за незначним винятком.