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    Справа Єрьоміна. Адвокат загиблого та правозахисники розказали, як просувається розслідування

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    <span>Згідно з висновком судово-медичної експертизи, Володимир Єрьомін помер від закритої черепно-мозкової травми</span> - Справа Єрьоміна. Адвокат загиблого та правозахисники розказали, як просувається розслідування
    Згідно з висновком судово-медичної експертизи, Володимир Єрьомін помер від закритої черепно-мозкової травми

    Житель прифронтової Авдіївки Володимир Єрьомін був жорстоко вбитий 4 березня 2017 року

    У прес-центрі «Главком» (вул. Шовковична, 8/20) 11 грудня о 12:30 стартувала пресконферецнія на тему: «Справа Володимира Єрьоміна: не перетворити запит на справедливість у запит на помсту».

    Запрошені гості: Руслан Жученко, адвокат родини загиблого; Віра Хоменко, журналістка, друг родини загиблого; Анна Маляр, голова Центру правових та кримінологічних досліджень; Олександра Матвійчук, голова Центру громадянських свобод.

    Під час пресконференції адвокат загиблого та правозахисники розкажуть детальніше про розслідування та який вплив мала ця справа на суспільні настрої в Авдіївці.

    Житель Авдіївки Володимир Єрьомін був викрадений у березні 2017 року. Пізніше його тіло із численними ознаками побиття було знайдено в яру. Підозра у вбивстві була висунена співробітнику СБУ, двоє українських військових проходять у справі як свідки.

    правозахисники СБУ вбивство адвокат Авдіївка розслідування
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