Справа Єрьоміна. Адвокат загиблого та правозахисники розказали, як просувається розслідування



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Згідно з висновком судово-медичної експертизи, Володимир Єрьомін помер від закритої черепно-мозкової травми

Житель прифронтової Авдіївки Володимир Єрьомін був жорстоко вбитий 4 березня 2017 року

У прес-центрі «Главком» (вул. Шовковична, 8/20) 11 грудня о 12:30 стартувала пресконферецнія на тему: «Справа Володимира Єрьоміна: не перетворити запит на справедливість у запит на помсту».

Запрошені гості: Руслан Жученко, адвокат родини загиблого; Віра Хоменко, журналістка, друг родини загиблого; Анна Маляр, голова Центру правових та кримінологічних досліджень; Олександра Матвійчук, голова Центру громадянських свобод.

Під час пресконференції адвокат загиблого та правозахисники розкажуть детальніше про розслідування та який вплив мала ця справа на суспільні настрої в Авдіївці.

Житель Авдіївки Володимир Єрьомін був викрадений у березні 2017 року. Пізніше його тіло із численними ознаками побиття було знайдено в яру. Підозра у вбивстві була висунена співробітнику СБУ, двоє українських військових проходять у справі як свідки.