Поліція розповіла шокуючі факти про одеський коледж, де сталася смертельна пожежа



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Пошуково-рятувальні роботи на місці пожежі в Одесі тривають сьомий день

Вогнегасники знайшлися лише...під ліжком коменданта

Поліція не знайшла вогнегасників в Одеському коледжі економіки, права і готельно-ресторанного бізнесу, де у пожежі загинули щонайменше 12 осіб. Відсутня й автоматична система оповіщення про пожежну безпеку. Про це під час брифінгу повідомив начальник управління Національної поліції в Одеській області Олег Бех.

«Ми не вилучили з будівлі жодного вогнегасника», - зазначив Бех.

Натомість, він повідомив, що ряд вогнегасників знайшли під ліжком у коменданта.

Крім того, начальник поліції Одеської області зауважив, що автоматична система оповіщення про пожежну безпеку в будівлі була відсутня, а оповіщення здійснювалося в ручному режимі, шляхом натискання на застарілу сигналізацію типу «Ревун» на першому поверсі.

Нагадаємо, керівниці одеського коледжу, де внаслідок пожежі загинуло не менше 12 людей, повідомили про підозру.

Нагадаємо, вранці 4 грудня в центрі Одеси сталася пожежа у навчальному корпусі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

5 та 6 грудня в Одесі було голошено траур.

Як заявили студенти, під час пожежі не прозвучало жодних тривожних сигналів або оголошень, тому багато хто не одразу дізнався про загоряння.

У ході проведення пошукових робіт було виявлено тіла 10 загиблих осіб (тіла 6 осіб не ідентифіковано). Всього внаслідок пожежі загинуло 12 осіб, постраждало 30 осіб, в лікувальних закладах залишається 9 осіб.

Зазначимо, поліція Одеської області в рамках кримінального провадження за фактом пожежі в одеському коледжі встановила перших підозрюваних.

Начальника ГУ ДСНС в Одеській області Віктора Федорчака і його заступника Михайла Вовка тимчасово відсторонили від роботи в зв'язку з чотирма резонансними смертоносними пожежами в Одесі за останні два з половиною роки.

Однією з причин пожежі вважають пробеми з проводкою в будівлі, яка не змінювалася з 1996 року. Друга версія - підпал.