Справа Марківа: відома дата оголошення вироку



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Віталій Марків в італійському суді

5 липня відбудеться передостаннє, сімнадцяте, засідання

Адвокат українського військового Віталія Марківа Раффаеле Делла Валле виступив у суді в італійському місті Павія із підсумковою промовою. Вона тривала 6 годин. Марківа звинувачують у причетності до загибелі італійського фоторепортера на Донбасі.

За словами адвоката, прокуратура та родина загиблого італійського фотографа намагаються «призначити винного, а не знайти справжнього винуватця у загибелі Андреа Роккеллі 5 років тому».

Адвокат заперечує фізичну присутність українських військових біля місця загибелі Андреа Роккеллі та Андрія Миронова і наголошує на тому, що стріляли «знизу від сепаратистів», а не з гори Карачун з відстані майже 2 км, хоча прокуратура відкидає версію загибелі Роккеллі внаслідок мінометного вогню з боку бойовиків.

На засіданні також виступив адвокат захисту держави Україна Нікколо Бертоліні Клерічі. Промови захисників слухала, серед інших, делегація міністерства юстиції України.

5 липня відбудеться передостаннє, сімнадцяте, засідання, коли третій адвокат захисту Донателла Рапетті зосередиться на ролі українського війська у травні 2014 року біля Слов'янська Донецької області. Планується, що суд оголосить рішення 12 липня .

Нагадаємо, підсудному в Італії українському бійцю Нацгвардії Віталію Марківу 18 січня вперше дали слово на суді у справі про вбивство італійського фоторепортера на Донбасі навесні 2014 року.

Раніше міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков обговорив з послом Італії справу нацгвардійця Марківа.

Як відомо, у липні 2017 року в Італії за підозрою в причетності до вбивства на Донбасі фоторепортера Андреа Роккелі арештували українського військового Віталія Марківа.