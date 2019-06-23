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    Справа Марківа: відома дата оголошення вироку

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    <span>Віталій Марків в італійському суді</span> - Справа Марківа: відома дата оголошення вироку
    Віталій Марків в італійському суді

    5 липня відбудеться передостаннє, сімнадцяте, засідання

    Адвокат українського військового Віталія Марківа Раффаеле Делла Валле виступив у суді в італійському місті Павія із підсумковою промовою. Вона тривала 6 годин. Марківа звинувачують у причетності до загибелі італійського фоторепортера на Донбасі.

    За словами адвоката, прокуратура та родина загиблого італійського фотографа намагаються «призначити винного, а не знайти справжнього винуватця у загибелі Андреа Роккеллі 5 років тому».

    Адвокат заперечує фізичну присутність українських військових біля місця загибелі Андреа Роккеллі та Андрія Миронова і наголошує на тому, що стріляли «знизу від сепаратистів», а не з гори Карачун з відстані майже 2 км, хоча прокуратура відкидає версію загибелі Роккеллі внаслідок мінометного вогню з боку бойовиків.

    На засіданні також виступив адвокат захисту держави Україна Нікколо Бертоліні Клерічі. Промови захисників слухала, серед інших, делегація міністерства юстиції України.

    5 липня відбудеться передостаннє, сімнадцяте, засідання, коли третій адвокат захисту Донателла Рапетті зосередиться на ролі українського війська у травні 2014 року біля Слов'янська Донецької області. Планується, що суд оголосить рішення 12 липня .

    Нагадаємо, підсудному в Італії українському бійцю Нацгвардії Віталію Марківу 18 січня вперше дали слово на суді у справі про вбивство італійського фоторепортера на Донбасі навесні 2014 року.

    Раніше  міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков обговорив з послом Італії справу нацгвардійця Марківа.

    Як відомо, у липні 2017 року в Італії за підозрою в причетності до вбивства на Донбасі фоторепортера Андреа Роккелі арештували українського військового Віталія Марківа. 

    прокуратура суд міністр Італія вбивство адвокат Україна
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