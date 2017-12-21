Справа Мартиненка: детективи НАБУ затримали ще одного фігуранта

У НАБУ зазначили, що затриманому обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту

Співробітники Національного антикорупційного бюро України затримали ще одного фігуранта кримінального провадження щодо заволодіння коштами ДП «НАЕК «Енергоатом», у межах якого повідомлено про підозру в тому числі колишньому народному депутатові України Миколі Мартиненку, передає прес-служба НАБУ.



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Фото: Главком Микола Мартиненко в суді

У НАБУ зазначили, що затриманому обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту

Співробітники Національного антикорупційного бюро України затримали ще одного фігуранта кримінального провадження щодо заволодіння коштами ДП «НАЕК «Енергоатом», у межах якого повідомлено про підозру в тому числі колишньому народному депутатові України Миколі Мартиненку, передає прес-служба НАБУ.

«22 лютого 2017 року в аеропорту «Бориспіль» затримано колишнього керівника відокремленого підрозділу ДП «НАЕК «Енергоатом», підозрюваного у завданні збитків ДП «НАЕК «Енергоатом». Впродовж останніх трьох місяців ця особа перебувала в розшуку», — йдеться у повідомленні Бюро.

У НАБУ зазначили, що дії підозрюваного кваліфіковано за ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 ККУ, обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. На нього також покладено обов’язок носити засіб електронного контролю та здати паспорти.

На думку слідства, поінформували у прес-службі, підозрюваний виступав представником компанії BRADCREST INVESTMENTS S.A. (Панамська Республіка).

«Зокрема, особисто домовлявся з представниками SKODA S.A щодо розмірів перерахувань «відкатів» та підписував документи, які стали підставою для перерахування коштів на розрахункові рахунки компанії BRADCREST INVESTMENTS S.A., єдиним власником (бенефіціаром) якої є екс-народний депутат України, голова комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу», — уточнили у відомстві.

У прес-службі також зазначили, що на рахунку зазначеної компанії у швейцарському банку за запитом Національного бюро арештовано кошти у сумі, еквівалентній 86,4 млн грн (3,2 млн швейцарських франків).

Раніше НАБУ повідомило про підозру Мартиненку у створенні злочинної організації (ч.5 ст.191 ККУ) та привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ч.1 ст.255 ККУ). НАБУ та САП клопотали про арешт екс-нардепа на 60 діб з можливістю 300 млн грн застави.

За інформацією НАБУ, розслідування за фактом заволодіння коштів ДП «НАЕК «Енергоатом» в розмірі 6,4 млн євро детективи Бюро зареєстрували у грудні 2015 року. Це провадження у листопаді 2017 року об’єднане з розслідуванням фактів заволодіння коштами ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» (СхідГЗК) у розмірі 17,28 млн дол. США.

В об’єднаному кримінальному провадженні про підозру повідомлено 11 особам, із яких 4 перебувають у розшуку. Серед підозрюваних — чинні керівники ДП «СхідГЗК», Державного концерну «Ядерне паливо», НАК «Нафтогаз України», ПАТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» та структурного підрозділу ДП «НАЕК «Енергоатом».

5 січня стало відомо, що розслідування справи проти екс-нардепа Мартиненка завершено.

9 січня НАБУ відкрило Мартиненку доступ до матеріалів справи.