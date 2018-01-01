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    Розслідування справи проти екс-нардепа Мартиненка завершено

    У справі Мартиненка 200 томів
    Спеціалізована антикорупційна прокуратура й Національне антикорупційне бюро завершили досудове розслідування провадження проти екс-депутата Верховної Ради Миколу Мартиненка. Про це повідомив його адвокат Петро Бойко. За його словами, 4 січня оголосили про закінчення досудового розслідування. Матеріали кримінальної справи передано стороні захисту
    • Сьогодні, 02:58
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    Фото: Главком
    Микола Мартиненко

    У справі Мартиненка 200 томів

    Спеціалізована антикорупційна прокуратура й Національне антикорупційне бюро завершили досудове розслідування провадження проти екс-депутата Верховної Ради Миколу Мартиненка.

    Про це повідомив його адвокат Петро Бойко.

    За його словами, 4 січня оголосили про закінчення досудового розслідування.

    Матеріали кримінальної справи передано стороні захисту для ознайомлення.

    За словами адвоката, у справі – 200 томів.

    Він запевнив, що захист не затягуватиме з ознайомленням.

    Нагадаємо, 25 жовтня прокуратура оголосила підозру екс-нардепу Мартиненку у справі щодо збитків «Енергоатома».

    Згодом колишній депутат Микола Мартиненко звинуватив директора НАБУ Артема Ситника у незаконному впливі на суддів для отримання вигідних собі рішень. 

    Джерело: Українські новини

    прокуратура НАБУ Микола Мартиненко адвокат розслідування
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