Розслідування справи проти екс-нардепа Мартиненка завершено

У справі Мартиненка 200 томів

Спеціалізована антикорупційна прокуратура й Національне антикорупційне бюро завершили досудове розслідування провадження проти екс-депутата Верховної Ради Миколу Мартиненка. Про це повідомив його адвокат Петро Бойко. За його словами, 4 січня оголосили про закінчення досудового розслідування. Матеріали кримінальної справи передано стороні захисту