Розслідування справи проти екс-нардепа Мартиненка завершено
- Сьогодні, 02:58
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Фото: Главком
Микола Мартиненко
У справі Мартиненка 200 томівСпеціалізована антикорупційна прокуратура й Національне антикорупційне бюро завершили досудове розслідування провадження проти екс-депутата Верховної Ради Миколу Мартиненка.
Про це повідомив його адвокат Петро Бойко.
За його словами, 4 січня оголосили про закінчення досудового розслідування.
Матеріали кримінальної справи передано стороні захисту для ознайомлення.
За словами адвоката, у справі – 200 томів.
Він запевнив, що захист не затягуватиме з ознайомленням.
Нагадаємо, 25 жовтня прокуратура оголосила підозру екс-нардепу Мартиненку у справі щодо збитків «Енергоатома».
Згодом колишній депутат Микола Мартиненко звинуватив директора НАБУ Артема Ситника у незаконному впливі на суддів для отримання вигідних собі рішень.
Джерело: Українські новини