В антикорупційній прокуратурі спростували заяви про майже завершене слідство у справі Мартиненка

Захист колишнього депутата обіцяє не зволікати із вивченням матеріалів справи

Розслідування кримінальної справи щодо екс-депутата Миколи Мартиненка ще не завершено. Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, повідомляє «Укрінформ». «Розслідування ще не завершено», - сказали у прес-службі відомства, спростувавши заяву захисту Мартиненка. Як повідомляв «Главком»,



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Фото: УНІАН Спеціалізована антикорупційна прокуратура

Захист колишнього депутата обіцяє не зволікати із вивченням матеріалів справи

Розслідування кримінальної справи щодо екс-депутата Миколи Мартиненка ще не завершено. Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, повідомляє «Укрінформ».

«Розслідування ще не завершено», - сказали у прес-службі відомства, спростувавши заяву захисту Мартиненка.

Як повідомляв «Главком», раніше адвокат екс-депутата Ігор Черезов повідомив, що екс-нардепу від «Народного Фронту» Миколі Мартиненку у середу вручили остаточну підозру. Про це ж заявив і інший адвокат політика Петро Бойко. Мовляв, захист 4 січня отримав від САП повідомлення про завершення розслідування кримінальної справи та 200 її томів для ознайомлення.

Бойко також запевнив, що його підзахисний не зловживатиме правом на ознайомлення з матеріалами справи і вивчить їх упродовж 2-3 місяців.

Як відомо, 20 квітня НАБУ і САП затримали Мартиненка за підозрою у справі про розтрату коштів ДП «СхідГЗК» у розмірі $17,28 млн шляхом неправомірного укладення і подальшого виконання контракту купівлі-продажу уранового концентрату.

22 квітня суд відпустив його на поруки 15 народних депутатів, міністра молоді та спорту Ігоря Жданова, міністра освіти Лілії Гриневич, міністра інфраструктури Володимира Омеляна та заступника голови Центральної виборчої комісії Андрія Магери.

Нагадаємо, 25 жовтня прокуратура оголосила підозру екс-нардепу Мартиненку у справі щодо збитків «Енергоатома». Згодом колишній депутат звинуватив директора НАБУ Артема Ситника у незаконному впливі на суддів для отримання вигідних собі рішень.