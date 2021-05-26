Справа MH17: судді та адвокати вперше оглянули уламки літака

Суд у Нідерландах завершив попереднє провадження у справі про збиття рейсу MH17

Судді та адвокати у справі MH17 дослідили реконструкцію та зібрані на місці катастрофи уламки малайзійського Boeing-777. Так, нідерландський суд завершив попереднє провадження у справі про знищення рейсу MH17 над Донбасом. Про це повідомляє агентство Associated Press.

Судді та адвокати фігурантів справи MH17 відвідали військову авіабазу Гілзе-Рейн, на якій перебуває реконструкція літака та уламки. З ушкоджених частин літака вдалося зібрати кабіну та передню частину фюзеляжу. Судді, зокрема, оглянули зсередини частково реконструйовану передню частину літака, в якій залишилося два крісла пілотів.

Як пояснив головуючий суддя Хендрік Стінхейс, цей візит був потрібен для того, щоб суд мав можливість зробити спостереження. Ці спостереження, за словами судді, на більш пізньому етапі «можуть бути використані як обвинувальні або виправдувальні докази».

Попередня фаза судового розгляду почалася минулого року. У червні цього року суд почне обговорення по суті справи, яке, як очікується, триватиме до 2022 року.

Раніше уряд Нідерландів ухвалив рішення подати до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) позов проти Росії за її роль у збитті літака рейсу МН17.

В окружному суді Гааги в Нідерландах суддя Хендрік Стейнхаус підтвердив, що слухання по суті стартують 7 червня, і розповів, які теми будуть порушуватися.

Як відомо, 17 липня 2014 року неподалік Тореза Донецької області був збитий Boeing 777 компанії «Малазійські авіалінії», що виконував регулярний рейс МН17. Загинули всі пасажири та екіпаж (загалом 298 осіб).

Слідство встановило, що літак MH17 збили над Донбасом з російського «Бука». Об'єднана слідча група (JIT) назвала імена перших чотирього підозрюваних – Сергій Дубинський (позивний Хмурий), Ігор Гіркін (позивний Стрелок), Олег Пулатов (позивний Гюрза), Леонід Харченко (позивний Кріт).

У листопаді 2019 року частину обвинувального висновку у справі МН-17 передали до суду Гааги. 9 березня 2020 року розпочалися судові засідання окружного суду Гааги щодо перших чотирьох підозрюваних у справі щодо збиття літака рейсу МН17 у 2014 році.

Прокуратура Нідерландів під час судового процесу про збиття літака рейсу MH17 представила запис нових телефонних розмов, які є «найбільш конкретним доказом» причетності чотирьох підозрюваних у цій справі. Захист обвинуваченого росіянина Олега Пулатова отримав від суду дозвіл доступ до уламків зі своїм експертом для оцінки пошкоджень.

МЗС України вважає «першим кроком до встановлення справедливості« початок судових засідань щодо збиття літака рейсу МН17. Євросоюз закликав Росію визнати відповідальність за катастрофу MH17.



