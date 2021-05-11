Справа МН17: Нідерланди подають позов проти Росії до ЄСПЛ

Уламки збитого на Донбасом лайнера Boeing 777 компанії «Малазійські авіалінії», що виконував регулярний рейс МН17

Уряд Нідерландів передає всю наявну у нього відповідну інформацію про збитий рейс MH17 в ЄСПЛ

Уряд Нідерландів ухвалив рішення подати до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) позов проти Росії за її роль у збитті літака рейсу МН17.

Про це йдеться в заяві уряду Нідерландів.

Уряд Нідерландів передає всю наявну у нього відповідну інформацію про збитий рейс MH17 в ЄСПЛ.

«Подаючи цю так звану скаргу держави, Кабінет передає всю наявну і відповідну інформацію про збитий рейс MH17 в ЄСПЛ. Зміст державної скарги одночасно передається в ЄСПЛ в рамках втручання Як зазначається, в уряді країни заявляють про максимальну підтримку індивідуальних скарг родичів жертв рейсу MH17 до ЄСПЛ.

«У цій державній скарзі Нідерланди також захищають всіх 298 жертв MH17 17 різних національностей та їх найближчих родичів», – йдеться в заяві.

На днях в окружному суді Гааги в Нідерландах суддя Хендрік Стейнхаус підтвердив, що слухання по суті стартують 7 червня, і розповів, які теми будуть порушуватися.

Як відомо, 17 липня 2014 року неподалік Тореза Донецької області був збитий Boeing 777 компанії «Малазійські авіалінії», що виконував регулярний рейс МН17. Загинули всі пасажири та екіпаж (загалом 298 осіб).

Слідство встановило, що літак MH17 збили над Донбасом з російського «Бука». Об'єднана слідча група (JIT) назвала імена перших чотирього підозрюваних – Сергій Дубинський (позивний «Хмурий»), Ігор Гіркін (позивний «Стрелок»), Олег Пулатов (позивний «Гюрза»), Леонід Харченко (позивний «Кріт»).

У листопаді 2019 року частину обвинувального висновку у справі МН-17 передали до суду Гааги. 9 березня 2020 року розпочалися судові засідання окружного суду Гааги щодо перших чотирьох підозрюваних у справі щодо збиття літака рейсу МН17 у 2014 році.

Прокуратура Нідерландів під час судового процесу про збиття літака рейсу MH17 представила запис нових телефонних розмов, які є «найбільш конкретним доказом» причетності чотирьох підозрюваних у цій справі. Захист обвинуваченого росіянина Олега Пулатова отримав від суду дозвіл доступ до уламків зі своїм експертом для оцінки пошкоджень.

МЗС України вважає «першим кроком до встановлення справедливості« початок судових засідань щодо збиття літака рейсу МН17. Євросоюз закликав Росію визнати відповідальність за катастрофу MH17.