Куратор «розвідки ДНР» Кунавін пішов на угоду зі слідством

Кунавін може стати ключовим свідком у справі МН17

Ймовірний свідок у справі МН17 Андрій Кунавін уклав угоду зі слідством. Служба безпеки України називає його куратором «розвідувального управління ДНР».

Підприємець Кунавін був затриманий українськими правоохоронцями в Києві 7 липня 2020 року. СБУ заявила, що він є позаштатним співробітником російського Головного розвідувального управління і курирував на цій посаді розвідку бойовиків «ДНР», пише «РБК-Україна».

Крім того, він спілкувався з керівниками «розвідуправління ДНР», які причетні до катастрофи малазійського Боїнга в Донецькій області. Відповідні аудіозаписи оприлюднила Служби безпеки України.

Кунавін був відправлений під варту без права на заставу.

Як випливає з судових матеріалів в грудні 2020 року з арештованого зняли підозру у створенні терористичної організації (ч.1 ст.258-3 КК, загрожувало до 15 років в'язниці) і замінили її на підозру в фінансуванні тероризму (ч.2 ст. 258- 5, від 8 до 10 років в'язниці).

«Між прокурором і підозрюваним укладено угоду про визнання винуватості», – сказано в матеріалах суду.

В кінці грудня справа була передана до суду, але в січні поточного року суддя Шевченківського суду повернув його прокурору. Він також відмовився затвердити угоду обвинуваченого зі слідством. Зазначений вердикт суду з мотивацією публічно не оприлюднено в Єдиному реєстрі судових рішень.

Правоохоронці були змушені продовжити розслідування кримінального провадження. Його терміни були продовжені до початку червня, Кунавін залишається під вартою.

7 червня 2020 року в Києві затримали українця, який брав активну участь у створенні так званого «Розвідувального управління ДНР».

Пізніше, ім'я «куратора» розкрила міжнародна група журналістів-розслідувачів Bellingcat.

Повідомлялося, що Кунавін може стати ключовим свідком у справі МН17. В Офісі генерального прокурора не виключили, що «куратора розвідки ДНР» можуть притягнути до суду за МН17.