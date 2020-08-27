«Бандит, який пограбував «Приватбанк»? Печерський суд виправдав Коломойського



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Ігор Коломойський під час 16-го форуму Ялтинської європейської стратегії (YES). Фото з відкритих джерел

Одіозний український бізнесмен виграв суд проти економіста, який звинуватив його у крадіжці $5,5 млрд

Печерський районний суд Києва задовольнив цивільний позов українського бізнесмена Ігоря Коломойського проти старшого наукового співробітника Atlantic Council (США) Андреса Аслунда, а також видання «Українські новини» і «Національної суспільної телерадіокомпанії України» у справі захисту честі, гідності і ділової репутації.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на рішення від 20 серпня.

Суд визнав недостовірною інформацію, яку американський економіст Аслунд поширив восени 2019 року. Зокрема, експерт дав власну оцінку появі олігарха Коломойського на 16 економічному форумі YES (Ялтинська європейська стратегія).

Старший науковий співробітник Atlantic Council Андрес Аслунд

«Якщо Україна поверне «Приватбанк», як того хоче цей чоловік (Коломойський - «Главком») – це буде повна катастрофа. Це буде хрест на всьому, що робить уряд. Країна більше не отримає ніяких кредитів. І взагалі я не розумію, якщо Коломойський бандит, і він пограбував «Приватбанк», чому він не сидить у в'язниці? Що взагалі тут відбувається?», – дивувався Аслунд.

У підсумку суд визнав звинувачення на адресу Коломойського (зокрема, вислів «бандит, який пограбував «Приватбанк», а також твердження, що олігарх повинен сидіти у в`язниці») недостовірною інформацію, яка підлягає спростуванню.

Крім цього, недостовірною інформацію, на думку суду, є ще такі слова Андреса Аслунда, сказані про Коломойського: «… только в суде нужно встретиться с человеком, который украл пять с половиной миллиардов долларов... Почему не его судят, почему нет криминального дела против вора? Из за того, что вор слишком много украл».

Окремо суд стягнув на користь Коломойського 3,8 тис. грн судового збору з Андреса Аслунда, видання «Українські новини» і «Національної суспільної телерадіокомпанії України».

Рішення суду першої інстанції може бути оскаржене шляхом подання апеляційної скарги протягом тридцяти днів з дня складання повного тексту судового рішення.

Як повідомлялося, на початку 2020 року в МВФ заявили, що Україна має покарати колишніх власників «Приватбанку», бо у 2016 році, після націоналізації «Приватбанку», уряд докапіталізував його на $5,5 млрд коштами платників податків. Адже тоді ліквідувати «Приватбанк» було неможливо через його ключову роль у банківській системі.

Нещодавно олігарх і колишній власник Приватбанку Ігор Коломойський заявив, що впевнений у тому, що йому вдасться повернути собі право власності на банк.

До націоналізації Коломойському належали 41,6572% акцій «Приватбанку», Triantal Investments Ltd – 16,5748% акцій.

Як відомо, у грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів «Приватбанку», найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію «Приватбанку».

Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155,3 млрд гривень.

18 квітня 2019 року Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету Міністрів щодо націоналізації «Приватбанку». Суд визнав протиправним і скасував рішення про виведення неплатоспроможного «Приватбанку» з ринку за участю держави.Наразі ця справа слухається в апеляційному суді.