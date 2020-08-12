Приватбанк вимагає відсторонити суддю Вовка від справи про обслуговування депозитів офшорів Суркісів



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Суддя Печерського суду Сергій Вовк

Заява банку про відсторонення Вовка має бути розглянута іншим суддею Печерського районного суду до наступного засідання у справі, призначеного на 14 серпня

Приватбанк 10 серпня звернувся до Печерського районного суду Києва з заявою про відсторонення судді Сергія Вовка від розгляду цивільної справи №757 / 7499/17 за позовом офшорних компаній братів Суркісів про порядок виконання рішення суду від 2017 року про зобов'язання державного Приватбанку (Київ) обслуговувати їх депозити, розміщені в 2012-2014 роках на рахунках кіпрської філії фінустанови.

Згідно з повідомленням пресслужби Приватбанку у вівторок, 11 серпня, заява банку про відсторонення Вовка має бути розглянута іншим суддею Печерського районного суду Києва до наступного засідання у справі, призначеного на 14 серпня.

«Суддя Вовк С.В., у порушення автоматизованого розподілу справ, і не дивлячись на те, що справу №757 / 7499/17 розглядає інший суддя, прийняв заяву від 21.07.20 до свого провадження і призначив її до розгляду в судовому засіданні на 14 серпня 2020 року», - повідомили в банку.

Зазначається, що через тиждень після того як суддя Вовк прийняв заяву першої з компаній-нерезидентів до свого провадження, він, знову минаючи систему автоматизованого розподілу справ, прийняв до розгляду спільну заяву вже інших 5 компаній-нерезидентів, в якій вони просять суд збільшити їх нібито «немайнові» вимоги на $ 100 млн.

«Це є порушенням процесуального законодавства, оскільки, вимагаючи від судді Вовка С.В. зобов'язати держвиконавця списати з рахунків державного ПриватБанку майже 10 млрд грн, заявники намагаються протиправно перетворити немайнову вимогу (про зобов'язання виконання договорів) на майнову - стягнення коштів», - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, Печерський райсуд за підсумками засіданні 6 серпня 2020 року переніс на 14 серпня розгляд позову офшорів Суркісів до Приватбанку щодо обслуговування їх депозитів в зв'язку з клопотанням позивача в клопотанні про зміну своєї заяви і клопотання Приватбанку про відкладення розгляду справи у зв'язку з тим, що порядок і документи були отримані безпосередньо в день суду.

Юридичний радник Приватбанку Андрій Пожидаєв зазначив, що позивачі додали в заяву до вимог щодо погашення тіла кредиту (близько $ 250 млн) розмір відсотків, «які нібито ПриватБанк винен зазначеним компаніям».

«Сума заявлених в останньому позові вимог офшорів Суркісів з урахуванням зміни, внесеної 6 серпня, досягла $ 350 млн (з яких $ 102 млн - відсотки)», - зазначили в пресслужбі.

Раніше, 15 квітня 2020 року, Київський апеляційний суд відхилив апеляцію держвиконавця, залишивши в силі роз'яснення судді Печерського райсуду Підпалого, яким він зобов'язав Приватбанк компенсувати офшорним компаніям Суркісів кошти, розміщені на рахунках кіпрської філії фінустанови - загалом близько $ 250 млн.

Як повідомлялося з посиланням на міністра юстиції Дениса Малюську, 28 квітня 2020 року відразу шість британських компаній-стягувачів окремо звернулися із заявою про примусове виконання відповідного рішення, а 29 квітня ДВС Печерського району відкрила виконавче провадження і направила відповідне повідомлення боржнику.

За словами пресслужби Приватбанку, станом на початок червня держвиконавець наклала на банк два штрафи розміром приблизно 5 тис. грн і 10 тис. грн за невиконання рішення про виплату офшорам братів Суркісів понад $ 250 млн і передала матеріали до Печерського райвідділу Нацполіції для відкриття кримінального провадження.

Прокуратура Києва викликала на допит членів правління ПриватБанку за фактом невиконання відповідного рішення суду.

В кінці 2016 року, під час націоналізації банку грошові кошти, розміщені сім'єю Суркісів і їх компаніями на депозитних рахунках Приватбанку і його філій, потрапили під процедуру bail-in, оскільки Суркіси були визнані пов'язаними з Приватбанком особами.