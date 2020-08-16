Малюська побачив «договорняк» між Суркісами та суддями у справі проти Приватбанку



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Ігор і Григорій Суркіси

Суркіси вимагають зобов’язати Приватбанк продовжувати обслуговувати їхні депозити

Міністр юстиції Денис Малюська вважає, що у судовому процесі шести британських компаній, пов’язаних із родиною Суркісів проти Приватбанку, ознаки змови.

Про це міністр написав у Фейсбук.

«Тихенький договорняк на мільярди гривень. У головних ролях: судді, олігархи та «активісти». І ризик перетворення України на арену боїв без правил», - зазначив Малюська, коментуючи засідання 14 серпня Печерського районного суду у справі за позовом шести британських компаній до Приватбанку та Мінфіну.

Міністр нагадав суть суперечки: позивачі вимагають зобов’язати Приватбанк продовжувати обслуговувати їхні депозити. Приватбанк заперечує, оскільки депозитів не існує, вони були конвертовані у акції банку під час процедури неплатоспроможності.

Водночас суд виніс ухвалу про забезпечення позову, і Приват зобов’язали обслуговувати депозити. Однак Приват ухвалу про забезпечення не виконав, оскільки, як наголосив Малюська, депозитів не існує.

При цьому у процесі, за словами міністра юстиції, були задіяні практично усі можливі судові маніпуляції: формальний відповідач фізична-особа (щоб змінити підвідомчість справи); маніпуляція з судовим збором (позов не про стягнення коштів, а про обслуговування депозитів); маніпуляція з вибором судді (ідентичні заяви подавалися одна за одною, аж поки система не розписала справу на певного суддю); маніпуляція зі способом забезпечення (забезпечення було практично ідентичним позовним вимогам).

«Зараз суд розглядає питання законності та обґрунтованості останньої та найбільш нахабної маніпуляції: позивачі просять встановити Порядок виконання ухвали про забезпечення, якою стягнути тіло депозитів і нараховані проценти на користь позивачів. Тобто, у якості забезпечення суд просять стягнути кілька мільярдів з Приватбанку на користь шести британських компаній, заснованих офшорами з BVI», - обурюється міністр.

За його словами, така позиція виходить за межі того, що можна робити для забезпечення позову (ст.150 ЦПК). «Вона, до того ж, не полегшує, а навпаки, робить неможливим подальше виконання рішення суду. Адже якщо кошти стягнути з Приватбанку, то банк, у випадку задоволення позову, ніколи не зможе обслуговувати їх як депозити. Нагадую – позовні вимоги заявлені не як стягнення коштів, а як зобов’язання обслуговувати депозити», - зазначив Малюська.

Виглядає весь цей процес «вкрай погано» з кількох причин, вважає міністр. Зокрема, як зазначив міністр, враховуючи, скільки галасу довкола процесу та які ризики для репутації він створює, природним була б швидка відмова у задоволенні заяви позивачів, однак суд тримає «драматичну паузу», намагаючись уникати будь-яких процедурних порушень процесуальних прав відповідачів – «очевидно, очікується, що апеляційну скаргу подавати будуть саме вони, а не позивачі».

Крім того, Малюська звернув увагу, що слухання справи призначили на кінець робочого дня, у п’ятницю, посеред серпня у період відпусток – імовірно, з розрахунку на мляву реакцію публіки; справу поставили слухати останньою, що вказувало на готовність слухати справу хоч до ночі і таки отримати результат.

Крім того, міністр юстиції вказав на відсутність «активістів», які повністю проігнорували ключове і найпроблемніше судове засідання, хоча раніше ледь штурмом не брали суди під час другорядних і неважливих розглядів щодо Привату. Таким чином, як вважає Малюська, у справі «усі ознаки такого собі тихенького договорнячку ціною у мільярди гривень». Як повідомлялося, 14 серпня Печерський суд переніс на 2 вересня засідання у справі за позовом шести британських компаній, пов'язаних з сім'єю Суркісів, проти Приватбанку. У квітні Апеляційний суд Києва відхилив скаргу державного Приватбанку на рішення Печерського райсуду про фактичне стягнення з банку 250 млн дол., які зберігалися на депозитах шести компаній, пов'язаних з бізнесменами Григорієм та Ігорем Суркісами в кіпрській філії Приватбанку до націоналізації. Згідно з роз'ясненням суду, банк повинен виконати умови депозитних договорів, укладених з цими компаніями. Водночас Приватбанк наполягає, що виконання договорів неможливо, оскільки депозити були конвертовані в капітал банку під час націоналізації як кошти, що належать особам, пов'язаним із ексвласниками Приватбанку. Кабінет міністрів 18 грудня 2016 року ухвалив рішення про входження держави в капітал Приватбанку. У межах націоналізації банку його зобов'язання перед пов'язаними особами підлягали процедурі bail-in і були обміняні на акції додаткової емісії банку. Окружний адміністративний суд Києва 17 травня 2017 року визнав незаконним і скасував рішення комісії НБУ про визнання пов'язаними з Приватбанком особами родини Суркісів, а також скасував накази тимчасового адміністратора Приватбанку, які стосувалися рахунків фізосіб. Родина Суркісів, а також пов'язані з ними особи подали 42 позови проти Національного банку України. За словами глави Мін'юсту, суд попри неявку двох відповідачів у справі, заслухав кілька клопотань та один відвід і лише після цього, не заслуховуючи думку учасників процесу, відклав слухання у зв’язку з тим, що відповідачі не були належним чином повідомлені про засідання у справі. Складалось враження, як додав Малюська, що «рішення про відкладення було прийнято (або погоджено) не одразу, і не особою, яка була присутня у залі судового розгляду».

Джерело: Укрінформ