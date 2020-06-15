Справа про хабар у $6 млн: адвокат заявив про коронавірус у підозрюваного
Прокурор висунув клопотання про взяття підозрюваного під варту
Адвокат звинуваченого у передачі хабаря у $6 млн керівництву НАБУ і САП заявив, що у одного з підозрюваних виявили Covid-19.
Про це на засіданні Вищого антикорупційного суду повідомив адвокат, який захищає податківця Миколу Ільяшенка, передає Судовий репортер.
«Мені достовірно відомо, що третій фігурант, щодо якого буде в подальшому розглядатися питання про запобіжний захід не був поміщений в умови ізолятора тимчасового тримання, тому що виявлено Covid-19. За матеріалами кримінального провадження, було спілкування між Ільяшенком і третім фігурантом. Можливо, зараз ми всі перебуваємо у стані, що можемо захворіти на цю хворобу. Домашня обсервація шляхом цілодобового домашнього арешту дозволить пройти відповідне лікування, обстеження на 14 діб», – сказав адвокат.
Своєю чергою прокурор висунув клопотання про взяття підозрюваного під варту.
Нагадаємо, у суботу 13 червня, керівники САП і НАБУ заявили, що до справи про пропозицію хабаря у $6 мільйонів за закриття провадження проти ексміністра екології Миколи Злочевського можуть бути причетні працівники Офісу генпрокурора.
Як повідомлялося, детективи Національного антикорупційного бюро України 12 червня задокументували факт надання колишнім високопосадовцем попередньої влади хабаря у розмірі 6 млн доларів керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назару Холодницькому та керівництву НАБУ за закриття справи проти нього.
У суботу очільники НАБУ та САП проінформували, що хабар пропонували за закриття справи, пов’язаної з колишнім міністром природних ресурсів Миколою Злочевським.