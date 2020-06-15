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    Справа про хабар у $6 млн: адвокат заявив про коронавірус у підозрюваного

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    Засідання Вищого антикорупційного суду - Справа про хабар у $6 млн: адвокат заявив про коронавірус у підозрюваного
    Засідання Вищого антикорупційного суду

    Прокурор висунув клопотання про взяття підозрюваного під варту

    Адвокат звинуваченого у передачі хабаря у $6 млн керівництву НАБУ і САП заявив, що у одного з підозрюваних виявили Covid-19.

    Про це на засіданні Вищого антикорупційного суду повідомив адвокат, який захищає податківця Миколу Ільяшенка, передає Судовий репортер.

    «Мені достовірно відомо, що третій фігурант, щодо якого буде в подальшому розглядатися питання про запобіжний захід не був поміщений в умови ізолятора тимчасового тримання, тому що виявлено Covid-19. За матеріалами кримінального провадження, було спілкування між Ільяшенком і третім фігурантом. Можливо, зараз ми всі перебуваємо у стані, що можемо захворіти на цю хворобу. Домашня обсервація шляхом цілодобового домашнього арешту дозволить пройти відповідне лікування, обстеження на 14 діб», – сказав адвокат.

    Своєю чергою прокурор висунув клопотання про взяття підозрюваного під варту.

    Нагадаємо, у суботу 13 червня, керівники САП і НАБУ заявили, що до справи про пропозицію хабаря у $6 мільйонів за закриття провадження проти ексміністра екології Миколи Злочевського можуть бути причетні працівники Офісу генпрокурора.

    Микола Злочевський виїхав з України наприкінці 2014 року після того, як набув статусу підозрюваного у незаконному збагаченні.
    У травні 2014 року син на той час віцепрезидента США Джозефа Байдена, Гантер Байден, став членом ради директорів Burisma Limited – компанії Миколи Злочевського.
    5 червня колишній генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив, що під час аудиту старих справ Генпрокуратури не було виявлено жодних доказів порушень з боку Гантера Байдена.

    Як повідомлялося, детективи Національного антикорупційного бюро України 12 червня задокументували факт надання колишнім високопосадовцем попередньої влади хабаря у розмірі 6 млн доларів керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назару Холодницькому та керівництву НАБУ за закриття справи проти нього.

    У суботу очільники НАБУ та САП проінформували, що хабар пропонували за закриття справи, пов’язаної з колишнім міністром природних ресурсів Миколою Злочевським.

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