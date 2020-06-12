Колишнього чиновника затримали на хабарі в $6 млн голові САП



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Хабар намагався дати колишній топ-посадовець Фото: САП

Чиновнику допомагав високопосадовець управління ДФС у Києві.

Детективи Національного антикорупційного бюро задокументували надання хабара керівництву НАБУ та голові Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Хабар у $6 млн намагався дати колишній топ-посадовець.

Про це повідомили у САП.

Зазначається, що чиновнику допомагав високопосадовець управління ДФС у м. Києві.

«Щойно за процесуального керівництва САП детективи НАБУ задокументували факт надання колишнім високопосадовцем попередньої влади за посередництва його «правої руки», високопосадовця управління ДФС у м. Києві та інших осіб, неправомірної вигоди керівництву НАБУ та керівнику САП», - йдеться у повідомленні.

Фото: САП

У САП уточнили, що гроші чиновник пропонував за закриття кримінальної справи, у якій він фігурує як підозрюваний. Мова йде про два кримінальних провадження - щодо розтрати та привласнення майна, а також щодо відмивання доходів.

«Вилучено $6 млн. На даний час детективами Національного бюро проводяться невідкладні слідчі дії, спрямовані на документування неправомірних дій вказаних осіб», - повідомили у САП.

У суботу, 13 червня, о 11:00 в Спеціалізованій антикорупційний прокуратурі відбудеться брифінг на тему «хто і чому намагався підкупити керівників антикорупційних органів».

Виступатимуть керівник САП Назар Холодницький та директор НАБУ Артем Ситник.