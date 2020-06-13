  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    ЗМІ дізналися, хто і навіщо пропонував керівництву НАБУ і САП хабар у $6 млн

    • Розсилка
    Детективи НАБУ задокументували факт&nbsp;надання колишнім високопосадовцем хабаря у розмірі 6 мільйонів доларів&nbsp;керівнику САП Назару Холодницькому та керівництву НАБУ - ЗМІ дізналися, хто і навіщо пропонував керівництву НАБУ і САП хабар у $6 млн
    Детективи НАБУ задокументували факт надання колишнім високопосадовцем хабаря у розмірі 6 мільйонів доларів керівнику САП Назару Холодницькому та керівництву НАБУ

    За хабар начебто мали закрити справу скандально відомої компанії «Бурісма», якою володів олігарх Микола Злочевський

    Хабар начебто для керівництва НАБУ і САП брав позаштатний агент Антикорупційного бюро Євген Шевченко, а отримав він його від «правої руки» олігарха Миколи Злочевського.

    Відповідну інформацію оприлюднив головний редактор Цензор.Нет Юрій Бутусов.

    «Ільяшенко передавав 6 мільйонів доларів позаштатному агенту НАБУ, всім відомому ... Євгену Шевченку! Так! Той самий Шевченко, фігурант численних судових процесів НАБУ, про що, здавалося б, знають усі», - повідомив журналіст.

    За його словами, 1 мільйон доларів із суми хабаря, які були передані за посередництво, вилучили в машині Ільяшенка.

    «А тепер ще один шок: за що саме давали таку неймовірну суму готівки! За те, що Спеціальний антикорупційний прокурор Назар Холодницький закриє справу скандально відомої компанії «Бурісма», якою володів олігарх Микола Злочевський, і в наглядовій раді якої працював син Джо Байдена, колишнього віцепрезидента США», - пояснив Бутусов.

    Він назвав Миколу Ільяшенка одним з найвпливовіших людей в українській владі, «системотворчим і вирішальним у багатьох податкових і в тіньових питаннях».

    Своєю чергою Євген Шевченко у Facebook зазначив, що Злочевський думав, ніби за таку величезну суму йому вдасться купити керівництво НАБУ.

    «Але щось пішло не так, адже не всі речі, так само як і не всі люди в цьому світі вимірюються грошима - такі ось справи», - написав Шевченко.

    Він додав, що $6 млн буде передано в бюджет України. «Такий у нас вийшов антикорупційний податок :) Так що буде бажання ще чого-небудь «повирішувати» - приходь! І друзів своїх приводь - ми таким гостям завжди раді», - підсумував Шевченко.

    Як повідомлялося, детективи НАБУ задокументували факт надання колишнім високопосадовцем хабаря у розмірі 6 мільйонів доларів керівнику САП Назару Холодницькому та керівництву НАБУ за закриття кримінальної справи.

    У САП вже анонсували брифінг Назара Холодницького та директора НАБУ Артема Ситника, де пообіцяли розповісти, хто і чому намагався підкупити керівників антикорупційних органів. Брифінг відбудеться 13 червня об 11:00 у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

    Джозеф Байден НАБУ корупція в Україні хабар Микола Злочевський САП Назар Холодницький Євген Шевченко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ