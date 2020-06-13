ЗМІ дізналися, хто і навіщо пропонував керівництву НАБУ і САП хабар у $6 млн



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Детективи НАБУ задокументували факт надання колишнім високопосадовцем хабаря у розмірі 6 мільйонів доларів керівнику САП Назару Холодницькому та керівництву НАБУ

За хабар начебто мали закрити справу скандально відомої компанії «Бурісма», якою володів олігарх Микола Злочевський

Хабар начебто для керівництва НАБУ і САП брав позаштатний агент Антикорупційного бюро Євген Шевченко, а отримав він його від «правої руки» олігарха Миколи Злочевського.

Відповідну інформацію оприлюднив головний редактор Цензор.Нет Юрій Бутусов.

«Ільяшенко передавав 6 мільйонів доларів позаштатному агенту НАБУ, всім відомому ... Євгену Шевченку! Так! Той самий Шевченко, фігурант численних судових процесів НАБУ, про що, здавалося б, знають усі», - повідомив журналіст.

За його словами, 1 мільйон доларів із суми хабаря, які були передані за посередництво, вилучили в машині Ільяшенка.

«А тепер ще один шок: за що саме давали таку неймовірну суму готівки! За те, що Спеціальний антикорупційний прокурор Назар Холодницький закриє справу скандально відомої компанії «Бурісма», якою володів олігарх Микола Злочевський, і в наглядовій раді якої працював син Джо Байдена, колишнього віцепрезидента США», - пояснив Бутусов.

Він назвав Миколу Ільяшенка одним з найвпливовіших людей в українській владі, «системотворчим і вирішальним у багатьох податкових і в тіньових питаннях».

Своєю чергою Євген Шевченко у Facebook зазначив, що Злочевський думав, ніби за таку величезну суму йому вдасться купити керівництво НАБУ.

«Але щось пішло не так, адже не всі речі, так само як і не всі люди в цьому світі вимірюються грошима - такі ось справи», - написав Шевченко.

Він додав, що $6 млн буде передано в бюджет України. «Такий у нас вийшов антикорупційний податок :) Так що буде бажання ще чого-небудь «повирішувати» - приходь! І друзів своїх приводь - ми таким гостям завжди раді», - підсумував Шевченко.

Як повідомлялося, детективи НАБУ задокументували факт надання колишнім високопосадовцем хабаря у розмірі 6 мільйонів доларів керівнику САП Назару Холодницькому та керівництву НАБУ за закриття кримінальної справи.

У САП вже анонсували брифінг Назара Холодницького та директора НАБУ Артема Ситника, де пообіцяли розповісти, хто і чому намагався підкупити керівників антикорупційних органів. Брифінг відбудеться 13 червня об 11:00 у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.