Справа Шеремета. Соцмережі збурені викриттям, зробленим Аваковим



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Частина українців скептично поставилася до озвученої на брифінгу МВС інформації

Хтось впевнений: це - перемога, хтось доводить: це - зрада

У соцмережах розгортаюся жваві дискусії після того, як 12 грудня міністр МВС Арсен Аваков разом з президентом Володимиром Зеленським провели екстрену пресконференцію з приводу затримання підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

Частина українців повірила у версію правоохоронців, частина ж скептично поставилася до озвученої інформації.

Так, ексзаступник глави ЦВК Андрій Магера на своїй сторінці у Facebook іронічно написав, що «схоже, скоро українські силовики вручать підозру справжньому вбивцеві Джона Кеннеді».

«І Улофа Пальме (прем'єрміністра Швеції Улофа Пальме було вбито 28 лютого 1986 року на центральній вулиці Стокгольма, - ред.)», «А далі Лінкольна (16-го президента США застрелили у театрі у 1865 році)», - підтримали «версію» Магери його підписники.

Натомість посол України в Австрії Олександр Щерба відповів, що «люди зробили велику справу. Провели титанічну роботу. Здається, вони заслужили трошки більше, ніж такі слова».

Магера уточнив у Щерби, чи він дійсно вважає, що справу вбивства Шеремети розкрито, на що посол відповів:

«Те що я побачив - переконливе. А глузувати з усього, породженого українською державою - це риторика Соловьова/Кісельова. Не чекав, що і ви до цього опуститеся».

Після словесної перепалки Щерба заявив, що подальше спілкування з Магерою у Facebook і поза ним – «втратило сенс».

Нагадаємо, сьогодні, 12 грудня, міністр МВС Аваков разом з президентом Володимиром Зеленським провели екстрену пресконференцію з приводу затримання підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

12 грудня стало відомо, що у вбивстві Шеремета поліція підозрює музиканта і волонтерку.

Заступник голови Національної поліції України, генерал Євгеній Коваль повідомив, що вибухівку під автомобіль журналіста Павла Шеремета заклала лікар-хірург із Охматдита Юлія Кузьменко.

Як повідомлялося, журналіст Павло Шеремет був убитий в центрі Києва 20 липня 2016 року.