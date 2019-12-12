Як вбивали Павла Шеремета. Усі свіжі подробиці від МВС тема дня

Автомобіль Павла Шеремета після вибуху Відео з відкритих джерел

Президент та лава МВС Аваков скликали екстрену пресконференцію

12 грудня посеред інформаційного дня прогриміла несподівана сенсаційна новина, яка засунула на другий план голосування за пролонгацію «особливого статусу Донбасу». Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив про оголошення обґрунтованої підозри фігурантам справи щодо вбивства Павла Шеремета. Нагадаємо, автомобіль з журналістом було зухвало підірвано в самому центрі Києва ще 20 липня 2016 року.

Щойно Нацполіція затримала і за згодою ГПУ оголошує обґрунтовану підозру фігурантам справи щодо вбивства Павла Шеремета. Це підсумок дуже складної та наполегливої роботи справжніх фахівців і важливий крок до повного розкриття справи! Дякую за службу! pic.twitter.com/VOUqyTJ5RC — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 12 декабря 2019 г.

З відеозаписів камер, якими нашпигований центр міста, вже тоді було відомо: вибухівка була закладена під автівку співмешканки Шеремета, власниці інформресурсу Альони Притули, невстановленими жінкою та чоловіком. Але по гарячих слідах винних встановити не вдалося і з тих пір справа, здавалось, зайшла в глухий кут. Серед потенційних замовників вбивства називали всюдисущі путінські спецслужби, які начебто мали зуб на колишнього російського журналіста, так і представників полку «Азов», з якими у Шеремета нібито був конфлікт.

Замовники не названі й досі, проте сьогодні справа прояснилась з виконавцями.

Раніше озвучувались кілька можливих мотивів злочину: професійна діяльність, помилка в об’єкті теракту (Шеремет їздив на авто Притули), дестабілізація соціально-політичній ситуації в країні, особисте життя загиблого. Місяць тому стало відомо, що у вересні у справі про вбивство Шеремета в Івано-Франківську було затримано Владислава Грищенка («Бучу»), а у листопаді його дружину Інну («Пуму»). Обидвоє – добровольці та колишні бійці «Правого сектору».

Сім’я Грищенків може бути причетна до конструювання вибухівки, якою було вбито Шеремета

Відразу ж після заяви Авакова рок-музикант Андрій Антоненко під псевдо «Ріффмастер» у «фейсбуці» написав алярмістський пост про те, що йому пред’являють звинувачення у вбивстві Шеремета і готується обшук в його помешканні вулиці Старовокзальній.

Антоненко – персонаж видний. Він є ветераном спецназу, нагородженим орденом «За мужність» III ступеня, та автором неофіційного «гімну спецназу» «Тихо прийшов, тихо пішов». Обшуки у Антоненка викликали великий резонанс у націоналістичних колах, які оперативно почали збиратись біля його дому.

Рок-музиканта та ветерана спецназу Андрія Антоненка видала пристрасть до оригінальних принтів на одягу

В підозрі Антоненку йдеться про те, що свої дії він вчинив, «захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи величність арійської раси»

Паралельно в мережі з’явилась інформація, що також затримано дитячого хірурга «Охматдіду» Юлію Кузьменко та волонтера Петра Кияна.

На спеціальному брифінгу, який був влаштований в МВС і на який спеціально придув присутній президент Володимир Зеленський, були озвучені імена п’яти підозрюваних – Антоненко, Кузьменко, пара Грищенків та медсестра одного з парашутно-десантних батальйонів Яна Дугарь. За словами заступника голови МВС Євгена Коваля, який озвучував моторошні подробиці сценарію, реалізованого ймовірними вбивцями Шеремета.

Як вже зазначалось, в ніч перед злочином камери зафіксували підозрілу пару: жінку, яка кріпила вибухівку до машини Шеремета, та чоловіка. Окрім того, що чоловік шкутильгав, у нього виявилась ще одна прикмета – оригінальний принт на верхньому одязі, за який і зачепилось слідство. Виявилось, що людина зі схожим принтом на кофті була зафіксована на фото під час підриву електроопор у Херсонській області на кордоні з Кримом у 2015 році. Підрив організовувала особа з кличкою «Нацик» і слідство почало шерстити коло його знайомих. Таким чином воно і вийшло на Антоненка «Ріффмастера», який відрізняється любов’ю до нестандартних зображень на одязі. Цій звичці він не зрадив і в ніч закладання вибухівки.

Паралельно увагу силовиків привернув невдалий замах на бізнесмена в Івано-Франківській області (м. Косів) – виявилось, що ту тому злочині використовувався пристрій майже ідентичний тому, яким звели зі світу журналіста Шеремета. Але бізнесмену пощастило більше – вибухівка була погано прикріплена. Було встановлено, що за замахом стояла вже згадана пара Грищенків. Шість разів судимий «Буча» був спеціалістом з виготовлення вибухівки, про що хвалиться на оприлюднених телефонних записах. Підвозив Грищенків на місце замаху на бізнесмена Іван Вакуленко («Пістолет»). Він також був втягнутий у справу Шеремета.

Іван Вакуленко на прізвисько «Пістолет» покінчив з собою, отримавши повістку на допит по справі Шеремета?

Вакуленку була надіслана повістка на допит у справі Шеремета, про що він першим ділом сповістив телефоном Інну Грищенко. Та не здивувалась, доволі грубо (взагалі матів у розмовах російськомовних фігурантів справи вистачає) сказала йому щось на кшталт «вітаю» і на цьому коротка розмова була завершена. Але згодом, коли Вакуленко зник, Грищенко почала дуже хвилюватись – очевидно, вона боялась, що він може багато розповісти силовикам. Але до допиту Вакуленка не дійшло, його знайшли мертвим (за офіційною версією – самогубство). Після цього в своїй розмові з чоловіком Інна Грищенко не приховує свого полегшення: «аж бодряк якийсь на мене напав».

Далі у справі з’являється ще один персонаж – військова медсестра Яна Дугарь, нагороджена орденом «За мужність» III ступеня. Вона була помічена біля дому Шеремета незадовго до вбивства. Вона знімала на телефон, що не перебував на той момент в мережі, розташування камер в тому районі. Після арешту Грищенка Дугарь була помічена на засіданнях суду над ним.

Яна Дугарь проводила попередню розвідку в районі вбивства Шеремета

А от безпосередньо вибухівку, як стверджує слідство, закладали Юлія Кузьменко та рокер-спецназівець Антоненко, у якого є помешкання на вулиці Гончара неподалік від помешкання Шеремета. У Кузьменко також є відзнаки за волонтерство в АТО. У 2016 році вона отримала президентську нагороду «За гуманітарну участь в антитерористичній операції» та волонтерську премію Євромайдан SOS-2016.

Саме вони і є парою, яка потрапила на відеокамери тієї ночі. Одним з додаткових доказів для слідства стала експертиза, яку провів спеціально запрошений британський експерт Айлоз Бірч. Проаналізувавши особливості ходи Кузьменко та Антоненка, який тоді характерно шкутильгав, бо до цього лікував ногу в лікарні, він дійшов висновків, що на відео саме ці люди. Непрямо це підтверджує і той факт, що мобільні телефони підозрюваних в цю ніч було нехарактерно відключеними або неактивними в цілях перестороги.

У поліції впевнені, що саме дестабілізація обстановки в країні і була метою вбивства Шеремета. На оприлюднених записах телефонних розмов Кузьменко обговорює обстріл Києва з «градів» («мені Києва не шкода») та вже за президентства Зеленського планує ще одне гучне вбивство для дестабілізації. Вона допускає, що на ціль нової «сакральної жертви» чудово підійде Маруся Звіробій, яка прославилася своїм хамським зверненням до Зеленського. І Звіробій, і Грищенко, як зазначають в МВС, за часи своєї волонтерської діяльності встигли обзавестись квартирами та автівками.

Після вбивства Шеремета Юлія Кузьменко (друга на знімку) обговорювала вбивство Марусі Звіробій (третя)

Незрозумілою лишається роль в цій справі п’ятого підозрюваного – співмешканця Кузьменко Петра Кияна («Електрика»). В оприлюдненій частині розслідування згадується, що після самогубства «Пістолета» він дзвонив до Грищенка та розповідав йому про свої суїцидальні наміри. Але правоохоронцям вдалося завадити цим його планам.

Вже з’явились припущення, що за старої влади справі не хотіли давати хід, оскільки у виявились замішані колишні «атовці». А зараз нібито міністру внутрішніх справ Арсену Авакову захотілось показати свою потрібність президенту, для якого це розслідування було пріоритетом. Подібне питання пролунало на пресконференції, і Аваков відповів, що не факт, що він сам після таких справ зрештою не попроситься у відставку.

Але поки найслабший пробіл у цій історії – мотив злочинців. Вбивство Шеремета, як випадково обраної жертви, само по собі аж ніяк не могло дестабілізувати суспільство, аби в ньому почались якісь революційні зміни, на які, мабуть, мали б розраховували організатори. А якщо не розраховували, то навіщо?

Тепер суспільство очікує, звичайно, оприлюднення замовників одного з самих гучних та загадкових вбивств в історії України.

Павло Вуєць, «Главком»