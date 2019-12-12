У вбивстві Шеремета поліція підозрює музиканта і волонтерку



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Андрій Антоненко — український рок-музикант, вокаліст групи Riffmaster

Затриманим оголосили підозру

Національна поліція 12 грудня затримала підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Як вже відомо, підозру пред'явили музиканту і військовому Андрію Антоненку. Він також є автором гімну Сил спеціальних операцій.

У Facebook Антоненко підтвердив, що підозру у вбивстві Шеремета пред'являють йому. Також він повідомив, що правоохоронці проведуть у нього обшук. Відомий музикант Олександр Положинський наразі перебуває за адресою Старовокзальна 7а, де затримали Андрія Антоненка. Вони чекають на адвоката.

Крім того, адвокат Влад Добош повідомив про затримання лікаря і волонтера Юлії Кузьменко за підозрою у співучасті у вбивстві.

Зазначимо, що Юлія Кузьменко - волонтерка, в цивільному житті лікарка, заввідденням рентгенографії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про затримання ветеранів АТО Інни та Владислава Грищенків, які підозрюються в замаху на бізнесмена в Івано-Франківській області, а також можуть бути пов'язані з вбивством Шеремета.

У жовтні президент Володимир Зеленський заявляв про готовність змінити керівництво МВС, якщо не буде результатів розслідування у справі про вбивство Шеремета.

23 липня в Офісі президента пройшов брифінг, на якому правоохоронні органи мали відзвітувати про розслідування. У підсумку в черговий раз були повторені основні версії, але Зеленський отримав доступ до закритих матеріалів кримінальної справи Шеремета.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року в центрі Києва в результаті вибуху автомобіля.