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    У вбивстві Шеремета поліція підозрює музиканта і волонтерку

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    Андрій Антоненко<span><span>&nbsp;</span>&mdash; український рок-музикант, вокаліст групи Riffmaster</span> - У вбивстві Шеремета поліція підозрює музиканта і волонтерку
    Андрій Антоненко — український рок-музикант, вокаліст групи Riffmaster

    Затриманим оголосили підозру

    Національна поліція 12 грудня затримала підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Як вже відомо, підозру пред'явили музиканту і військовому Андрію Антоненку. Він також є автором гімну Сил спеціальних операцій. 

    У Facebook Антоненко підтвердив, що підозру у вбивстві Шеремета пред'являють йому. Також він повідомив, що правоохоронці проведуть у нього обшук. Відомий музикант Олександр Положинський наразі перебуває за адресою Старовокзальна 7а, де затримали Андрія Антоненка. Вони чекають на адвоката.

    Крім того, адвокат Влад Добош повідомив про затримання лікаря і волонтера Юлії Кузьменко за підозрою у співучасті у вбивстві. 

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    Зазначимо, що Юлія Кузьменко - волонтерка, в цивільному житті лікарка, заввідденням рентгенографії.

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    Нагадаємо, раніше повідомлялося про затримання ветеранів АТО Інни та Владислава Грищенків, які підозрюються в замаху на бізнесмена в Івано-Франківській області, а також можуть бути пов'язані з вбивством Шеремета.

    У жовтні президент Володимир Зеленський заявляв про готовність змінити керівництво МВС, якщо не буде результатів розслідування у справі про вбивство Шеремета.

    23 липня в Офісі президента пройшов брифінг, на якому правоохоронні органи мали відзвітувати про розслідування. У підсумку в черговий раз були повторені основні версії, але Зеленський отримав доступ до закритих матеріалів кримінальної справи Шеремета.

    Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року в центрі Києва в результаті вибуху автомобіля.

    обшук вбивство Павло Шеремет розслідування поліція Олександр Положинський
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