Вибухівку під автомобіль Шеремета заклала лікар-хірург із Охматдита - МВС



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Юлія Кузьменко планувала створити сценарій для «дестабілізації України за допомогою «сакральної жертви»

Кузьменко «за останні роки стала власником будинку та декількох автомобілів», - Коваль

Заступник голови Національної поліції України, генерал Євгеній Коваль повідомив, що вибухівку під автомобіль журналіста Павла Шеремета заклала лікар-хірург із Охматдита Юлія Кузьменко.

Про це начальник кримінальної поліції повідомив під час екстреного брифінгу.

Генерал зазначив, що Кузьменко «за останні роки стала власником будинку та декількох автомобілів», - наголосив генерал.

Коваль поінформував, що також лікар-хірург ще й планувала створити сценарій для «дестабілізації України за допомогою «сакральної жертви», яку варто обрати серед відомих людей».

«Нам потрібна Вона, тому що попсовий персонаж зі «Слуги народа» можна переплюнути лише попом, геєм або бабою», - сказала в телефонній розмові, що демонстрували під час брифінгу, Кузьменко.

Під час цієї ж розмови Кузьменко запропонувала взяти за «сакральну жертву» свою знайому Марусю Звіробій, яку за її словами, зараз пресують правоохоронні органи.

«Нам потрібна жертва, яку врятує вся Україна. І це має бути жінка, бо за неї встануть всі жінки, які воювали і також чоловіки», - заявила зловмисниця.

Юлія Кузьменко - відомий волонтер, військовий медик, дитячий лікар-кардіолог. За інформацією з її сторінки в соцмережі, з 2003 року вона працює в Науково-практичному центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ - завідує відділенням Рентгеноангіографія і ендоваскулярної хірургії. До цього - з 2002-го по 2006 рік - була лікарем в Інституті Амосова. У 2016 році Кузьменко отримала президентську нагороду За гуманітарну участь в антитерористичній операції і волонтерську премію євромайдан SOS-2016.



Лікар – хірург з Охматдита Юлія Кузьменко, яку підозрюють у спвучасті планувала сколихнути Україну і переплюнути серіал «Слугу народа» за допомогою обрання «сакральної жертви.

Нагадаємо, сьогодні, 12 грудня, міністр МВС Аваков разом з президентом Володимиром Зеленським провели екстрену пресконференцію з приводу затримання підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

Як повідомлялося, журналіст Павло Шеремет був убитий в центрі Києва 20 липня 2016 року. Злочин залишається нерозкритим. Журналіста поховали в Мінську. За даними слідчих, зловмисники закріпили вибухівку на днище авто, за кермом якого був Шеремет. Також було повідомлено про те, що для вбивства відомого білоруського журналіста зловмисники використовували елементи протипіхотної міни МОН-50.