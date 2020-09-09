  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Справа Шеремета: суд визначив основних присяжних

    • Розсилка
    <span>Раніше підозрювані Андрій&nbsp;</span><span>Антоненко, Юлія Кузьменко і Яна Дугарь заявили, що хочуть суду присяжних</span> - Справа Шеремета: суд визначив основних присяжних
    Раніше підозрювані Андрій Антоненко, Юлія Кузьменко і Яна Дугарь заявили, що хочуть суду присяжних

    Вирок ухвалюватиметься простою більшістю

    У справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета визначили основний склад присяжних. Про це 9 вересня повідомляє юридична фірма «Сенс Консалтинг».

    «У засіданні 04.09.2020 суддя відвела 2 присяжних з 7, решта 5 присяжних 09.09.2020 жеребкуванням поділилися на 3 основних та 2 запасних. За авторозподілом від 9 вересня визначено троє основних присяжних: Григорій Валерійович Фірсов; Наталя Олександрівна Глоба; Юрій Іванович Михайленко. І двоє запасних - Юрій Олександрович Федоренко і Людмила Михайлівна Яковенко», - йдеться у повідомленні.

    Таким чином, справу по суті розглядатиме суд присяжних у складі двох професійних суддів – Оксани Голуб і Марини Антонюк – і трьох присяжних: Григорія Фірсова, Наталі Глоби і Юрія Михайленка.

    У «Сенс консалтинг» пояснили, що вирок ухвалюватиметься простою більшістю.

    Водночас двоє запасних присяжних мають бути присутніми під час усіх засідань, але участі в голосуванні не братимуть.

    Нагадаємо, 4 вересня суд обрав присяжних для розгляду справи про вбивство Шеремета.

      Читайте також інтерв’ю «Главкома»:


    суд Павло Шеремет суддя розслідування Юлія Кузьменко Андрій Антоненко Яна Дугар
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ