Справа Шеремета: суд визначив основних присяжних



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Раніше підозрювані Андрій Антоненко, Юлія Кузьменко і Яна Дугарь заявили, що хочуть суду присяжних

Вирок ухвалюватиметься простою більшістю

У справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета визначили основний склад присяжних. Про це 9 вересня повідомляє юридична фірма «Сенс Консалтинг».

«У засіданні 04.09.2020 суддя відвела 2 присяжних з 7, решта 5 присяжних 09.09.2020 жеребкуванням поділилися на 3 основних та 2 запасних. За авторозподілом від 9 вересня визначено троє основних присяжних: Григорій Валерійович Фірсов; Наталя Олександрівна Глоба; Юрій Іванович Михайленко. І двоє запасних - Юрій Олександрович Федоренко і Людмила Михайлівна Яковенко», - йдеться у повідомленні.

Таким чином, справу по суті розглядатиме суд присяжних у складі двох професійних суддів – Оксани Голуб і Марини Антонюк – і трьох присяжних: Григорія Фірсова, Наталі Глоби і Юрія Михайленка.

У «Сенс консалтинг» пояснили, що вирок ухвалюватиметься простою більшістю.

Водночас двоє запасних присяжних мають бути присутніми під час усіх засідань, але участі в голосуванні не братимуть.

Нагадаємо, 4 вересня суд обрав присяжних для розгляду справи про вбивство Шеремета.



